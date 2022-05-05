Бучанська МТГ: Розпочато прийом документів до 1-х класів!

Відділ освіти Бучанської міської ради інформує про початок прийому документів для зарахування дітей до нового навчального року.
Від 26 квітня по 31 травня заклади загальної середньої освіти Бучанської МТГ розпочали прийом документів на зарахування до першого класу. Процедура зарахування відбувається відповідно до наказу відділу освіти Бучанської міської ради від 25.04.2022 № 62-О «Про прийом документів та зарахування дітей Бучанської міської територіальної громади до 1-их класів закладів загальної середньої освіти на 2022/2023 навчальний рік», «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» (наказ МОН України № 367 від 16.04.2018).
Рішенням сесії Бучанської міської ради від 15.02.2022 № 77 «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Бучанської міської територіальної громади»
За кожним закладом освіти закріплено територію обслуговування, яка відкривається за посиланням на сайті: vob.org.ua
Заяву на зарахування до першого класу можна подавати особисто, електронною поштою, факсом або іншим зручним способом для заявника.
До заяви додається:
• копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;
• оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о (довідка обов’язково має бути надана до початку навчального року)
📌Право на першочергове зарахування до закладу освіти мають діти, які:
• зареєстровані на території обслуговування, або один з батьків, законний представник дитини
• зареєстровані на території обслуговування закладу освіти як внутрішньо переміщені особи (тобто якщо в дитини або батьків є довідка ВПО) мають право на першочергове зарахування
• є рідними або усиновленими братами, сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі;
• є дітьми працівників цього закладу освіти;
• є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти
📌Якщо дитина має особливі освітні потреби та потребує створення інклюзивного класу – за наявності та за бажанням одного з батьків, законних представників дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини
З умовами прийому заяв та документів батьки можуть ознайомитися на офіційних сайтах закладів освіти.