Про графік роботи амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги на поточний тиждень.
Графік роботи: пнд - пт з 9:00 до 16:00
Номери колцентру:
+380676121223
+380504800121
Графік роботи амбулаторій:
Прийом лікарів проводимо без попереднього запису
✅Амбулаторія групової практики №1 (бульвар Б.Хмельницького, 2)
пнд - пт з 9:00 до 16:00
✅Амбулаторія групової практики №2 (вул.Польова 10/21)
пнд - пт з 9:00 до 16:00
✅Амбулаторія сімейної медицини №3 (вул.Склозаводська, 7)
пнд - пт з 9:00 до 16:00
✅Амбулаторія сімейної медицини №5 (вул. К.Білокур, 1-А)
пнд - пт з 9:00 до 16:00
✅Черговий кабінет (Нове шосе, 5) - з 4 травня - щоденно з 9:00 до 15:00
✅Блиставицька амбулаторія
пнд, ср, пт з 9:00 до 13:00
✅Бабинецька амбулаторія
пнд - пт 9:00 до 13:00
✅Ворзельська амбулаторія
пнд - пт з 9:00 до 13:00
✅Гаврилівська амбулаторія
пнд - пт з 9:00 до 13:00
✅Лубянська амбулаторія
вт, чт з 9:00 до 13:00
✅Мироцька амбулаторія
пнд - пт з 9:00 до 13:00
✳️Вакцинація дорослих від дифтерії/правця
✔️пнд - пт з 9.00 до 12.00 в амбулаторії групової практики № 1 (бульвар Б.Хмельницького, 2)