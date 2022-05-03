Про графік роботи амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги на поточний тиждень.

Відновив роботу Колцентр.

Графік роботи: пнд - пт з 9:00 до 16:00

✅Амбулаторія групової практики №1 (бульвар Б.Хмельницького, 2)пнд - пт з 9:00 до 16:00✅Амбулаторія групової практики №2 (вул.Польова 10/21)пнд - пт з 9:00 до 16:00✅Амбулаторія сімейної медицини №3 (вул.Склозаводська, 7)пнд - пт з 9:00 до 16:00✅Амбулаторія сімейної медицини №5 (вул. К.Білокур, 1-А)пнд - пт з 9:00 до 16:00✅Черговий кабінет (Нове шосе, 5) - з 4 травня - щоденно з 9:00 до 15:00✅Блиставицька амбулаторіяпнд, ср, пт з 9:00 до 13:00✅Бабинецька амбулаторіяпнд - пт 9:00 до 13:00✅Ворзельська амбулаторіяпнд - пт з 9:00 до 13:00✅Гаврилівська амбулаторіяпнд - пт з 9:00 до 13:00✅Лубянська амбулаторіявт, чт з 9:00 до 13:00✅Мироцька амбулаторіяпнд - пт з 9:00 до 13:00✳️Вакцинація дорослих від дифтерії/правця✔️пнд - пт з 9.00 до 12.00 в амбулаторії групової практики № 1 (бульвар Б.Хмельницького, 2)