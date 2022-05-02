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ПЛАСТ: Гуманітарний центр працюватиме тільки адресно

Від 5 травня змінюється формат роботи гуманітарного штабу по вул. А.Михайловського, 54 (ПЛАСТ).
Працюватимуть лише на адресну доставку гуманітарної допомоги, видача у центрі проводитись не буде.
Крайні дні видачі допомоги у центрі :
Понеділок (2 травня) – 10.00 - 15.00
Четвер (5 травня) – 10.00 - 15.00

В деяких районах Бучі вже починають працювати магазини і жителі міста мають змогу придбати там необхідні речі. Однак потреба в адресній гуманітарній допомозі все ж залишається.

Зокрема вона є актуальною для людей, які проживають у віддалених районах міста або у інших населених пунктах Бучанської громади, літніх людей та людей, які мають певні складнощі (поранені, з інвалідністю, з обмеженими фізичними можливостями тощо).
Що саме ми доставляємо?
- Продукти харчування;
- Засоби індивідуальної гігієни;
- Корм для тварин;
- Одяг.


Якщо ви знаєте тих, хто потребує вказаних вище речей, допоможіть їм та замовте для них адресну доставку.
Зробити це можна за номером телефону:
+380990108603
Діана
ВІЙНА, Пластовий центр, Буча
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