У Бучанській громаді кладовища, місця поховань будуть закриті до 12 червня

Бучанська міська рада інформує:

Шановні жителі громади!

Наближаються поминальні дні.

Традиційно ми вшановуємо пам'ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища. Але треба розуміти, що в країні триває війна.

Відповідно до розпорядження Бучанського міського голови Анатолія Федорука,

кладовища, місця поховань будуть закриті

для відвідування громадянами у поминальні дні до Дня Святої Трійці, крім випадків, коли відбувається поховання за умови дотримання протиепідемічних заходів, а також, коли проведені заходи з розмінування.

Замовити молитву можна в церкві, або помолитися за душі рідних вдома.

Не створюйте скупчень людей у ці дні на кладовищах, не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких.

Поставтеся з розумінням - ми хвилюємося за вашу безпеку!