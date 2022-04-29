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  • Учора, 22:58
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У Бучанській громаді кладовища, місця поховань будуть закриті до 12 червня

Бучанська міська рада інформує:



Шановні жителі громади!
Наближаються поминальні дні.
Традиційно ми вшановуємо пам'ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища. Але треба розуміти, що в країні триває війна.
Відповідно до розпорядження Бучанського міського голови Анатолія Федорука,
кладовища, місця поховань будуть закриті
для відвідування громадянами у поминальні дні до Дня Святої Трійці, крім випадків, коли відбувається поховання за умови дотримання протиепідемічних заходів, а також, коли проведені заходи з розмінування.
Замовити молитву можна в церкві, або помолитися за душі рідних вдома.
Не створюйте скупчень людей у ці дні на кладовищах, не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких.
Поставтеся з розумінням - ми хвилюємося за вашу безпеку!
 цвинтар, Буча
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