У Бучанській громаді кладовища, місця поховань будуть закриті до 12 червня

Наближаються поминальні дні.
Традиційно ми вшановуємо пам'ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища. Але треба розуміти, що в країні триває війна.
Відповідно до розпорядження Бучанського міського голови Анатолія Федорука,
кладовища, місця поховань будуть закриті
для відвідування громадянами у поминальні дні до Дня Святої Трійці, крім випадків, коли відбувається поховання за умови дотримання протиепідемічних заходів, а також, коли проведені заходи з розмінування.
Замовити молитву можна в церкві, або помолитися за душі рідних вдома.
Не створюйте скупчень людей у ці дні на кладовищах, не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких.
Поставтеся з розумінням - ми хвилюємося за вашу безпеку!