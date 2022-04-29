Укрпошта відновлює роботу стаціонарних відділень у Бучі, Бородянці, Макарівському, Бучанському, Вишгородському районах

Із третього травня у:
Бучанському районі відновлюють свою роботу 12 стаціонарних відділень:
08293, м. Буча, вул. Тарасівська, 28
08104, с. Мироцьке, вул. Центральна, 1
08105, с. Горенка, вул. Івана Франка, 125 А
08113, с. Петрушки, вул. Лесі Українки, 39
08114, с. Гореничі, вул. Соборна, 204
08122, с. Шпитьки, вул. Покровська, 5
08296, с. Ворзель, вул. Курортна, 25
08298, с. Коцюбинське, вул. Доківська, 9
07832, с. Бабинці, вул. Травнева, 6
07840, с. Пилиповичі, Привокзальна, 10
07850, с. Клавдієво-Тарасове, Центральна, 5
08062, с. Пашівка, Центральна, 5
Вишгородському районі відновлюють свою роботу 15 стаціонарних відділень:
07300, м.Вишгород, вул. Набережна, 6Г
07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, 2
07302,м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6 В
07330, с. Димер, вул. Революції, 1
07335, с. Демидів, вул. Фастова, 2
07341, с. Жукин, вул. Шевченка, 27
07342, с. Пірнове, просп. Шевченка Тараса, 24
07350, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58
07352, с. Лютіж, вул. Визволителів, 62
07353, с. Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 13
07354, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 220
07360, с. Лебедівка, вул. Соборна, 14
07361, с. Нижча Дубечня, просп. Миру, 50
07362, с. Новосілки, вул. Центральна, 9
07363, с. Хотянівка, вул. Садова, 14
Іванківському районі відновлює свою роботу 1стаціонарне відділення:
07201, Іванкове, вул. Івана Проскури, 56
Бородянському районі відновлюють свою роботу 4 стаціонарні відділення:
07801, смт. Бородянка, вул. Центральна, 240
07802, смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 6
07820, Писківка, вул. Філіпова, 4
07822, Мигалки, вул. Героїв України, 50
Макарівському районі відновлюють свою роботу 3 стаціонарних відділень:
08070, Новосілки вул. Кучеренка, 5;
08072, Бишів, вул. Київська, 47
08011, Забуяння вул. Незалежності, 44-Б
Обслуговування інших відділень Макарівського, Бородянського, Іванківського, Поліського та Вишгородського районів здійснюють пересувні відділення.
Як раніше повідомлялося, інформація про роботу відділень Укрпошти щоденно оновлюється на офіційному сайті Укрпошти. Більш детально про роботу відділень у конкретному населеному пункті та їх графіком роботи можна ознайомитись за посиланням.
Укрпошта, яка зараз є найбільшою серед банківських та логістичних компаній України, працює на всій території держави, крім тимчасово окупованих територій, із адаптованими до нинішніх умов графіками роботи. Залежно від цього щоденно працює до 5000 стаціонарних та виїжджають у найвіддаленіші села і області майже 1300 пересувних відділень.