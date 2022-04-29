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  • Учора, 14:21
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Укрпошта відновлює роботу стаціонарних відділень у Бучі, Бородянці, Макарівському, Бучанському, Вишгородському районах

Укрпошта на Київщині надає всі необхідні жителям послуги у пересувних та стаціонарних відділеннях. Компанія за тиждень із моменту звільнення населених пунктів Київської області, почала відновлювати роботу. А 29 квітня до переліку відновлених додалися стаціонарні відділення у Бучі, Бородянці, із 3 травня - у Бучанському, Іванківському, Бородянському, Вишгородському та Макарівському районах. Наразі у Київській області працює 581 стаціонарне та пересувне відділення Укрпошти.

“На Київщині Укрпошта почергово поновлює роботу тимчасово зачинених стаціонарних відділень. Нині починаємо їх повноцінну роботу у найбільш постраждалих від окупації районах - у Бучі й Бородянці, а на початку травня вже надаватимуть послуги наші оператори та листоноші із сільських відділеннях Бучанського, Іванківського, Бородянського та Макарівського районів. Поки дещо складною є ситуація у Ірпені — тут не залишилося жодного вцілілого відділення. Ми або їх відновимо, або разом із місцевою владою якнайшвидше знайдемо потрібні приміщення. А поки видаємо пенсії, соцдопомоги та надаємо інші послуги пересувними відділеннями. Ми все здолаємо і робота всіх пошкоджених відділень Київщини та інших регіонів буде якомога швидше відновлена”, - відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.


Із третього травня у:

Бучанському районі відновлюють свою роботу 12 стаціонарних відділень:



08293, м. Буча, вул. Тарасівська, 28

08104, с. Мироцьке, вул. Центральна, 1

08105, с. Горенка, вул. Івана Франка, 125 А

08113, с. Петрушки, вул. Лесі Українки, 39

08114, с. Гореничі, вул. Соборна, 204

08122, с. Шпитьки, вул. Покровська, 5

08296, с. Ворзель, вул. Курортна, 25

08298, с. Коцюбинське, вул. Доківська, 9

07832, с. Бабинці, вул. Травнева, 6

07840, с. Пилиповичі, Привокзальна, 10

07850, с. Клавдієво-Тарасове, Центральна, 5

08062, с. Пашівка, Центральна, 5


Вишгородському районі відновлюють свою роботу 15 стаціонарних відділень:



07300, м.Вишгород, вул. Набережна, 6Г

07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, 2

07302,м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6 В

07330, с. Димер, вул. Революції, 1

07335, с. Демидів, вул. Фастова, 2

07341, с. Жукин, вул. Шевченка, 27

07342, с. Пірнове, просп. Шевченка Тараса, 24

07350, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58

07352, с. Лютіж, вул. Визволителів, 62

07353, с. Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 13

07354, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 220

07360, с. Лебедівка, вул. Соборна, 14

07361, с. Нижча Дубечня, просп. Миру, 50

07362, с. Новосілки, вул. Центральна, 9

07363, с. Хотянівка, вул. Садова, 14


Іванківському районі відновлює свою роботу 1стаціонарне відділення:



07201, Іванкове, вул. Івана Проскури, 56


Бородянському районі відновлюють свою роботу 4 стаціонарні відділення:



07801, смт. Бородянка, вул. Центральна, 240

07802, смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 6

07820, Писківка, вул. Філіпова, 4

07822, Мигалки, вул. Героїв України, 50


Макарівському районі відновлюють свою роботу 3 стаціонарних відділень:



08070, Новосілки вул. Кучеренка, 5;

08072, Бишів, вул. Київська, 47

08011, Забуяння вул. Незалежності, 44-Б

Обслуговування інших відділень Макарівського, Бородянського, Іванківського, Поліського та Вишгородського районів здійснюють пересувні відділення.

Як раніше повідомлялося, інформація про роботу відділень Укрпошти щоденно оновлюється на офіційному сайті Укрпошти. Більш детально про роботу відділень у конкретному населеному пункті та їх графіком роботи можна ознайомитись за посиланням.

Укрпошта, яка зараз є найбільшою серед банківських та логістичних компаній України, працює на всій території держави, крім тимчасово окупованих територій, із адаптованими до нинішніх умов графіками роботи. Залежно від цього щоденно працює до 5000 стаціонарних та виїжджають у найвіддаленіші села і області майже 1300 пересувних відділень.
Пресслужба АТ "Укрпошта" 
 Пошта, Буча
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