Укрпошта відновлює роботу стаціонарних відділень у Бучі, Бородянці, Макарівському, Бучанському, Вишгородському районах

“На Київщині Укрпошта почергово поновлює роботу тимчасово зачинених стаціонарних відділень. Нині починаємо їх повноцінну роботу у найбільш постраждалих від окупації районах - у Бучі й Бородянці, а на початку травня вже надаватимуть послуги наші оператори та листоноші із сільських відділеннях Бучанського, Іванківського, Бородянського та Макарівського районів. Поки дещо складною є ситуація у Ірпені — тут не залишилося жодного вцілілого відділення. Ми або їх відновимо, або разом із місцевою владою якнайшвидше знайдемо потрібні приміщення. А поки видаємо пенсії, соцдопомоги та надаємо інші послуги пересувними відділеннями. Ми все здолаємо і робота всіх пошкоджених відділень Київщини та інших регіонів буде якомога швидше відновлена”, - відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Бучанському районі відновлюють свою роботу 12 стаціонарних відділень:

Вишгородському районі відновлюють свою роботу 15 стаціонарних відділень:

Іванківському районі відновлює свою роботу 1стаціонарне відділення:

Бородянському районі відновлюють свою роботу 4 стаціонарні відділення:

Макарівському районі відновлюють свою роботу 3 стаціонарних відділень:

Із третього травня у:08293, м. Буча, вул. Тарасівська, 2808104, с. Мироцьке, вул. Центральна, 108105, с. Горенка, вул. Івана Франка, 125 А08113, с. Петрушки, вул. Лесі Українки, 3908114, с. Гореничі, вул. Соборна, 20408122, с. Шпитьки, вул. Покровська, 508296, с. Ворзель, вул. Курортна, 2508298, с. Коцюбинське, вул. Доківська, 907832, с. Бабинці, вул. Травнева, 607840, с. Пилиповичі, Привокзальна, 1007850, с. Клавдієво-Тарасове, Центральна, 508062, с. Пашівка, Центральна, 507300, м.Вишгород, вул. Набережна, 6Г07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, 207302,м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6 В07330, с. Димер, вул. Революції, 107335, с. Демидів, вул. Фастова, 207341, с. Жукин, вул. Шевченка, 2707342, с. Пірнове, просп. Шевченка Тараса, 2407350, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 5807352, с. Лютіж, вул. Визволителів, 6207353, с. Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 1307354, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 22007360, с. Лебедівка, вул. Соборна, 1407361, с. Нижча Дубечня, просп. Миру, 5007362, с. Новосілки, вул. Центральна, 907363, с. Хотянівка, вул. Садова, 1407201, Іванкове, вул. Івана Проскури, 5607801, смт. Бородянка, вул. Центральна, 24007802, смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 607820, Писківка, вул. Філіпова, 407822, Мигалки, вул. Героїв України, 5008070, Новосілки вул. Кучеренка, 5;08072, Бишів, вул. Київська, 4708011, Забуяння вул. Незалежності, 44-БЯк раніше повідомлялося, інформація про роботу відділень Укрпошти щоденно оновлюється на офіційному сайті Укрпошти. Більш детально про роботу відділень у конкретному населеному пункті та їх графіком роботи можна ознайомитись за посиланням.Укрпошта, яка зараз є найбільшою серед банківських та логістичних компаній України, працює на всій території держави, крім тимчасово окупованих територій, із адаптованими до нинішніх умов графіками роботи. Залежно від цього щоденно працює до 5000 стаціонарних та виїжджають у найвіддаленіші села і області майже 1300 пересувних відділень.