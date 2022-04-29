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  • Учора, 13:12
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Власники зруйнованого житла зможуть самостійно обирати населений пункт

Власники житла, яке було зруйноване внаслідок військової агресії росії, зможуть самостійно обирати населений пункт, в якому отримають нове житло.

Про це заявила авторка законопроєкту про компенсацію за пошкоджене житло Олена Шуляк під час телемарафону.

Проте населений пункт, який обрала людина, має відповідати тому, в якому вона жила до війни. Зокрема, за кількістю населення.

Вартість квадратних метрів у мегаполісі та невеликому місті суттєво відрізняються. Тому щоб держава могла компенсувати вам втрачене житло, потрібно вибрати населений пункт, схожий на той, де ви жили раніше, – зазначила Шуляк.


Для людей, які захочуть переїхати з невеликих населених пунктів у більші міста, буде передбачений спеціальний механізм доплати за житло.
законодавство
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