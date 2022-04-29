Власники зруйнованого житла зможуть самостійно обирати населений пункт

Вартість квадратних метрів у мегаполісі та невеликому місті суттєво відрізняються. Тому щоб держава могла компенсувати вам втрачене житло, потрібно вибрати населений пункт, схожий на той, де ви жили раніше, – зазначила Шуляк.

Власники житла, яке було зруйноване внаслідок військової агресії росії, зможуть самостійно обирати населений пункт, в якому отримають нове житло.Проте населений пункт, який обрала людина, має відповідати тому, в якому вона жила до війни. Зокрема, за кількістю населення.Для людей, які захочуть переїхати з невеликих населених пунктів у більші міста, буде передбачений спеціальний механізм доплати за житло.