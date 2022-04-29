Власники зруйнованого житла зможуть самостійно обирати населений пункт

Власники житла, яке було зруйноване внаслідок військової агресії росії, зможуть самостійно обирати населений пункт, в якому отримають нове житло.
Про це заявила авторка законопроєкту про компенсацію за пошкоджене житло Олена Шуляк під час телемарафону.
Проте населений пункт, який обрала людина, має відповідати тому, в якому вона жила до війни. Зокрема, за кількістю населення.
Для людей, які захочуть переїхати з невеликих населених пунктів у більші міста, буде передбачений спеціальний механізм доплати за житло.
Про це заявила авторка законопроєкту про компенсацію за пошкоджене житло Олена Шуляк під час телемарафону.
Проте населений пункт, який обрала людина, має відповідати тому, в якому вона жила до війни. Зокрема, за кількістю населення.
Вартість квадратних метрів у мегаполісі та невеликому місті суттєво відрізняються. Тому щоб держава могла компенсувати вам втрачене житло, потрібно вибрати населений пункт, схожий на той, де ви жили раніше, – зазначила Шуляк.
Для людей, які захочуть переїхати з невеликих населених пунктів у більші міста, буде передбачений спеціальний механізм доплати за житло.