Мешканці Київської області більше не вважаються такими, що перемістилися з зони бойових дій: у Кабміні затвердили Перелік територій

Мешканці Київської та Чернігівської областей більше не вважаються такими, що перемістился з зони бойових дій: у Кабміні затвердили Перелік територій

Менше пільг для підприємців та громадян

Так, починаючи з травня 2022 р. така допомога надається:



1) внутрішньо переміщеним особам, які переїхали з території громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні),



2) а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження та подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.