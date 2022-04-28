Мешканці Київської області більше не вважаються такими, що перемістилися з зони бойових дій: у Кабміні затвердили Перелік територій

Мешканці Київської та Чернігівської областей більше не вважаються такими, що перемістился з зони бойових дій: у Кабміні затвердили Перелік територій
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на чолі з Віцепрем’єр-міністром України Іриною Верещук за погодженням з міністром оборони Олексієм Резніковим затвердило Перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року (наказ від 25 квітня 2022 року № 75).
Це означає суттєві зміни як для громадян, що переїхали з певних територій, так і для бізнесу.
Менше пільг для підприємців та громадян
Нагадаємо, що Верховна Рада раніше ухвалила певні податкові пільги для бізнесу. Але реалізувати їх могли лише підприємці, що знаходяться на територіях, які входять у Перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ.
Такий перелік Кабмін довго не затверджував (відповідь на те, чому це питання затягується КМУ, не міг дати навіть автор законопроектів про зміни до Податкового кодексу).
Тепер же до цього переліку на входять Київська, Чернігівська, Сумська області тощо, отже кількість підприємців, що мають право на пільги від держави, значно скоротилася.
Також, як раніше повідомляло Мінсоцполітики, з травня зміниться коло тих ВПО, хто має право на допомогу від держави.
1) внутрішньо переміщеним особам, які переїхали з території громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні),
2) а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження та подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.
Тобто, для жителів Ірпеня, Бучі тощо, якщо їх житло не пошкоджене (або вони не подали заявку про це через портал), але вони переїхали до іншого регіону України, допомогу надавати не будуть.
«Відповідний наказ розроблено на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2022 року № 457 «Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України».
Це означає, що починаючи з травня 2022 року, процедура отримання допомоги від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам відбуватиметеся за чіткою та врегульованою процедурою.
Отримати допомогу зможуть ті громадяни, які перемістилися з територіальних громад, що затверджені зазначеним наказом Мінреінтеграції, а також ВПО, у яких житло зруйноване або непридатне внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
Перелік затверджених територіальних громад можна переглянути за посиланням.
Зазначимо, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з територій, які постраждали від війни, надається у наступних розмірах:
► для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень;
► для інших осіб - 2 000 гривень.
Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок "Дія" (в розділі «послуги»).
Або ж іншим способом:
► особисто подати заяву на взяття на облік у статусі ВПО до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу;
► отримати довідку щодо взяття на облік як ВПО;
► особисто подати заяву на отримання допомоги до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу.
Звертаємо увагу, відповідні рішення Уряду приймаються з урахуванням конкретної військової та соціальної ситуації. Відтак, зазначений документ не є постійною фіксованою нормою. Зміни будуть вноситись в залежності від об'єктивної картини та зони бойових дій», - зазначили у Міністерстві.