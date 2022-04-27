У Бучі 1080 будинків суттєво пошкоджені (70%)

У Бучі 70% житлового фонду зазнали різного ступеню руйнувань.

«Ситуація така, що наш головний архітектор Вадим Наумов разом із фахівцями, які також сформовані у Бучі проводять обстеження масштабів руйнування будинків. За тими даними, що у нас є, суттєво постраждали 1080 будинків у місті. 70% житлового фонду зазнали різного ступеню руйнувань, десь 300 будинків приватного сектору знищені повністю і їх неможливо відновити», — каже радниця міськголови.