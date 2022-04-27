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  • Учора, 21:48
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У Бучі 1080 будинків суттєво пошкоджені (70%)

У Бучі 70% житлового фонду зазнали різного ступеню руйнувань.


Про це у етері Громадського радіо заявила радниця Бучанського міського голови Михайлина Скорик-Шкарівська.

«Ситуація така, що наш головний архітектор Вадим Наумов разом із фахівцями, які також сформовані у Бучі проводять обстеження масштабів руйнування будинків. За тими даними, що у нас є, суттєво постраждали 1080 будинків у місті. 70% житлового фонду зазнали різного ступеню руйнувань, десь 300 будинків приватного сектору знищені повністю і їх неможливо відновити», — каже радниця міськголови.


Російська окупація міста тривала понад місяць. У Бучі не було тихих днів. Гатили щодня. Бої тривали постійно. Війська рф покинули Бучу 31 березня. Після деокупації з’явилися докази масових убивств цивільного населення, катувань, зґвалтувань.

Видання The New York Times опублікувало супутникові знімки з Бучі, які доводять, що мирних жителів вбивали саме під час російської окупації. Загиблих цивільних ховали місцеві у братських могилах на території Бучі, на подвір’ях будинків, бо окупанти не давали можливості зробити це як слід.
www.hromadske.radio
 ВІЙНА, фотофакт, Буча
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