Нова пошта відкрила мобільне відділення у Бучі

Зранку авто-пікап вантажиться на депо чи терміналі, а потім прямує до адреси відділення. На місці працюватимуть один-два оператори, які здійснюватимуть прийом та видачу посилок, надаватимуть послуги пакування. Наприкінці дня машина вирушає у депо з посилками на відправку.
Мобільне відділення у Бучі розташовано за адресою вул. Горького, 8 та працюватиме з понеділка по суботу з 12:00 по 18:00. Відділення доставлятиме посилки вагою до 10 кг.
Сплатити послуги доставки можна готівкою під час отримання, онлайн через додаток Нової пошти та за допомогою послуги автосписання.
Послуга післяплати на разі не доступна для мобільного відділення.
Нова пошта використовуватиме такий мобільний пункт обслуговування як тимчасову альтернативу стаціонарним відділення, пересуваючи його по різним містам України.
На сьогодні працює 4300 відділень Нової пошти, 7600 поштоматів та доступна кур'єрська доставка у 6200 населених пунктах України.