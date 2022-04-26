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Нова пошта відкрила мобільне відділення у Бучі

З 26 квітня мешканці Бучі можуть отримувати та відправляти посилки у пересувному відділенню Нової пошти - на базі автомобільного пікапу.
Зранку авто-пікап вантажиться на депо чи терміналі, а потім прямує до адреси відділення. На місці працюватимуть один-два оператори, які здійснюватимуть прийом та видачу посилок, надаватимуть послуги пакування. Наприкінці дня машина вирушає у депо з посилками на відправку.

«Ми поступово відновлюємо роботу відділень Нової пошти у Київській області, зокрема і у Бучі. З минулого тижня вже запрацювала тут кур’єрська доставка й забір, цього тижня відкрили перше стаціонарне відділення, - каже СЕО Нової пошти Олександр Бульба. – На разі інфраструктуру міста понівечено, багато руйнувань, отже відновити роботу усієї мережі у Бучі поки ще досить складно. Мобільне відділення – це оптимальне рішення для того, щоб люди могли отримувати та відправляти свої посилки якнайшвидше, поки ми шукаємо нові приміщення та відбудовуємо відділення».

Мобільне відділення у Бучі розташовано за адресою вул. Горького, 8 та працюватиме з понеділка по суботу з 12:00 по 18:00. Відділення доставлятиме посилки вагою до 10 кг.

Сплатити послуги доставки можна готівкою під час отримання, онлайн через додаток Нової пошти та за допомогою послуги автосписання.
Послуга післяплати на разі не доступна для мобільного відділення.
Нова пошта використовуватиме такий мобільний пункт обслуговування як тимчасову альтернативу стаціонарним відділення, пересуваючи його по різним містам України.
На сьогодні працює 4300 відділень Нової пошти, 7600 поштоматів та доступна кур'єрська доставка у 6200 населених пунктах України.
Нова пошта 
 Пошта, Буча
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