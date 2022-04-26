У Бучі і Ворзелі відновлюється вивіз сміття з приватного сектора

Крамар ЕКО інформує про відновлення послуги з вивозу побутових та великогабаритних відходів у Бучі та Ворзелі

по вулицям:► Шевченка, Антонія Михайловського, Інститутська (до Вокзальної), Києво-Мироцька, Вокзальна (від Тарасівської до Ірпеня), Яблунська, Горького.по вулицям:► Яблунська, Захисників України, Тюльпанова, Шевченка, Курортна, Стражеско, Перше травня, Березова, Котляревського, Крилова, Тюльпанова, Стражеско, Київська, Ватутіна, Лісова, Білостоцьких.Графік і кількість вулиць змінюватиметься, тому слідкуйте за повідомленнями.