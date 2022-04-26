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  • Сьогодні, 12:12
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У Бучі і Ворзелі відновлюється вивіз сміття з приватного сектора


Крамар ЕКО інформує про відновлення послуги з вивозу побутових та великогабаритних відходів у Бучі та Ворзелі


29 квітня, 13 та 27 травня.

У Бучі по вулицям:
► Шевченка, Антонія Михайловського, Інститутська (до Вокзальної), Києво-Мироцька, Вокзальна (від Тарасівської до Ірпеня), Яблунська, Горького.

У Ворзелі по вулицям:
► Яблунська, Захисників України, Тюльпанова, Шевченка, Курортна, Стражеско, Перше травня, Березова, Котляревського, Крилова, Тюльпанова, Стражеско, Київська, Ватутіна, Лісова, Білостоцьких.

Графік і кількість вулиць змінюватиметься, тому слідкуйте за повідомленнями.
КрамарЕКО, вивіз сміття, Ворзель, Буча
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