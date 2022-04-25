Військовослужбовці в Ірпені склали присягу на вірність українському народові

24 квітня на центральній площі Ірпеня військовослужбовці 243-го батальйону територіальної оборони Збройних сил України склали присягу на вірність українському народові.24 лютого ці хлопці взяли в руки зброю і одразу стали на оборону нашого міста. Саме завдяки їхній відвазі, мужності та жертовності Ірпінь вистояв і не пропустив ворога до столиці.
Від імені всієї Ірпінської громади подякував нашим захисникам і вручив відзнаки «За заслуги перед містом Ірпінь»:
- майору Юрію Свиріпу
- капітану Ігорю Павлову
- старшому лейтенанту Олександру Ковалю
- старшому лейтенанту Володимиру Севернюку
- молодшому лейтенанту Сергію Катишеву
- молодшому лейтенанту Юрію Трофимову
- сержанту Олександру Афоніну
- старшому сержанту Олександру Петраковськом
- сержанту Юрію Гуньку
- молодшому сержанту Сергію Гусарову
- молодшому сержанту Денису Красінському
- молодшому сержанту Дмитру Ревякіну
- старшому солдату Миколі Трочуну
- старшому солдату Ярославу Карпенкову
- матросу Сергію Руденку
Низький уклін кожному, хто захищав Ірпінь та ірпінців!
Вічна пам’ять тим, хто віддав за нас своє життя!