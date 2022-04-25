Військовослужбовці в Ірпені склали присягу на вірність українському народові

24 квітня на центральній площі Ірпеня військовослужбовці 243-го батальйону територіальної оборони Збройних сил України склали присягу на вірність українському народові.

24 лютого ці хлопці взяли в руки зброю і одразу стали на оборону нашого міста. Саме завдяки їхній відвазі, мужності та жертовності Ірпінь вистояв і не пропустив ворога до столиці.Від імені всієї Ірпінської громади подякував нашим захисникам і вручив відзнаки «За заслуги перед містом Ірпінь»:- майору Юрію Свиріпу- капітану Ігорю Павлову- старшому лейтенанту Олександру Ковалю- старшому лейтенанту Володимиру Севернюку- молодшому лейтенанту Сергію Катишеву- молодшому лейтенанту Юрію Трофимову- сержанту Олександру Афоніну- старшому сержанту Олександру Петраковськом- сержанту Юрію Гуньку- молодшому сержанту Сергію Гусарову- молодшому сержанту Денису Красінському- молодшому сержанту Дмитру Ревякіну- старшому солдату Миколі Трочуну- старшому солдату Ярославу Карпенкову- матросу Сергію РуденкуНизький уклін кожному, хто захищав Ірпінь та ірпінців!Вічна пам’ять тим, хто віддав за нас своє життя!