Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Мережа WOG відновила роботу АЗК у Бучі
  • Сьогодні, 14:08
  • 89
  • 0
+aA | -Aa 

Мережа WOG відновила роботу АЗК у Бучі

У Бучі запрацював АЗК WOG, який зазнав пошкоджень внаслідок бойових дій на Київщині. Швидкому відновленню автозаправного комплексу сприяла підтримка місцевої громади. На АЗК можна не лише заправити авто, але й скуштувати традиційні для мережі WOG смаколики, випити горнятко найкавовішої кави.


Під час воєнних дій у Бучі АЗК WOG був обстріляний та повністю розграбований загарбниками. Після звільнення міста компанія почала активно працювати над його відновленням. Сьогодні автозаправний комплекс знову обслуговує клієнтів.

Наразі доступні до продажу брендове дизельне пальне та бензин – ДП Мустанг та А95 Мустанг, які можна придбати за готівку, на гаманець PRIDE чи розрахуватися за покупку банківською карткою.
«Після звільнення Бучі ми одразу ж почали роботи над відновленням нашого АЗК, щоб якомога швидше відкрити його для клієнтів. Оскільки розуміли, що функціонування інфраструктурних об’єктів – це важливий крок, який прискорить відновлення міста та допоможе містянам і підприємцям у відновленні помешкань і власних бізнесів.

Тепер клієнти знову можуть заправляти свої авто, а також за старою доброю звичкою поласувати хот-догом із запашною кавою, придбати супутні товари у WOG MARKET. Все це – перші кроки на шляху до поступового повернення людей до нормальної реальності. Ми ж у компанії WOG раді, що можемо допомогти їм у цьому», - підкреслив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

Поступово мережа АЗК WOG відновлюватиме роботу й інших своїх автозаправних комплексів, що постраждали внаслідок бойових дій у Київській та Чернігівській областях, а згодом і в інших регіонах.

 ВІЙНА, Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
У Бучі відновлюють пошкоджені газові та електричні мережі, водопостачання

У Бучі відновлюють пошкоджені газові та електричні мережі, водопостачання

Буча та регіон
Інтернет провайдер БЕСТ відновлює мережу

Інтернет провайдер БЕСТ відновлює мережу

Буча та регіон
Мережа кінотеатрів "Перун" з’явиться в Бучі

Мережа кінотеатрів "Перун" з’явиться в Бучі

Буча та регіон
Бучу звільнено від окупантів!

Бучу звільнено від окупантів!

Буча та регіон
Відновлено водопостачання в Бучі (вул. Пушкінська)

Відновлено водопостачання в Бучі (вул. Пушкінська)

Буча та регіон
МакДональдз може відкрити свій заклад в Ірпені

МакДональдз може відкрити свій заклад в Ірпені

Буча та регіон
МакДональдз в Бучі відкриють до кінця 2020 року

МакДональдз в Бучі відкриють до кінця 2020 року

Буча та регіон
У Бучанській громаді відновлюють роботу медичних закладів

У Бучанській громаді відновлюють роботу медичних закладів

Буча та регіон
Волонтери інформують: Що вціліло в центрі Бучі 27.03.2022

Волонтери інформують: Що вціліло в центрі Бучі 27.03.2022

Буча та регіон
У селі Гурівщина американська компанія збудує логістичний комплекс за 170 млн доларів

У селі Гурівщина американська компанія збудує логістичний комплекс за 170 млн доларів

Буча та регіон
У Бучі виявлена незаконна АЗС

У Бучі виявлена незаконна АЗС

Буча та регіон
Запрацював чат-бот ДТЕК Київські регіональні електромережі

Запрацював чат-бот ДТЕК Київські регіональні електромережі

Суспільство
Ритейлер №1 у сегменті товарів для краси та здоров’я EVA відкриває 1111-й магазин мережі

Ритейлер №1 у сегменті товарів для краси та здоров’я EVA відкриває 1111-й магазин мережі

Буча та регіон
Перший велопаркінг відкрито у Києві

Перший велопаркінг відкрито у Києві

Суспільство
За послуги у Бучанському ЦНАПі можна розрахуватись через POS-термінали

За послуги у Бучанському ЦНАПі можна розрахуватись через POS-термінали

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар