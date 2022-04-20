Мережа WOG відновила роботу АЗК у Бучі

У Бучі запрацював АЗК WOG, який зазнав пошкоджень внаслідок бойових дій на Київщині. Швидкому відновленню автозаправного комплексу сприяла підтримка місцевої громади. На АЗК можна не лише заправити авто, але й скуштувати традиційні для мережі WOG смаколики, випити горнятко найкавовішої кави.

«Після звільнення Бучі ми одразу ж почали роботи над відновленням нашого АЗК, щоб якомога швидше відкрити його для клієнтів. Оскільки розуміли, що функціонування інфраструктурних об’єктів – це важливий крок, який прискорить відновлення міста та допоможе містянам і підприємцям у відновленні помешкань і власних бізнесів.

Під час воєнних дій у Бучі АЗК WOG був обстріляний та повністю розграбований загарбниками. Після звільнення міста компанія почала активно працювати над його відновленням. Сьогодні автозаправний комплекс знову обслуговує клієнтів.Наразі доступні до продажу брендове дизельне пальне та бензин – ДП Мустанг та А95 Мустанг, які можна придбати за готівку, на гаманець PRIDE чи розрахуватися за покупку банківською карткою.Тепер клієнти знову можуть заправляти свої авто, а також за старою доброю звичкою поласувати хот-догом із запашною кавою, придбати супутні товари у WOG MARKET. Все це – перші кроки на шляху до поступового повернення людей до нормальної реальності. Ми ж у компанії WOG раді, що можемо допомогти їм у цьому», - підкреслив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.Поступово мережа АЗК WOG відновлюватиме роботу й інших своїх автозаправних комплексів, що постраждали внаслідок бойових дій у Київській та Чернігівській областях, а згодом і в інших регіонах.