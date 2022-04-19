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  • Учора, 20:39
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Від 25 квітня в Ірпені та в Бучі відновиться рух приміських маршруток


№ 422 (тимчасова схема) м. Буча - м. Київ ст.М. Академмістечко, який буде починати рух від Ірпінської міської лікарні вул. Енергетиків далі вул. Вокзальна в м. Ірпінь вул. Соборна вул. Північна вул. Степанівська вул. Садова вул. Лисенка вул. Пуіпкінська вул. Університецька с. Романівка Графік руху
м. Буча 07:15. 09:15, 15:15, 17:15
м. Київ 08:30, 10:30, 16:30, 18:30
Також в процесі підготовки до роботи маршрути №423 м. Буча (вул. Водопровідна) - м. Київ ст.М. Академмістечко та №424 смт. Ворзель - м. Київ ст.М. Академмістечко


№ 379 Ірпінь (вул. Сковороди, ЖК «Синергія») – Київ (м. Академмістечко) – з 07:00 до 19:00 щогодини;
№ 392 Ірпінь – Київ, тимчасова схема маршруту – вул. 11 Лінія – Військовий шпиталь – Северинівська – Підгірна – Личака – Озерна – Соборна – с. Романівка – м. Академмістечко – з 07:00 до 19:00 щогодини;
№ 422 Буча-Київ (через Ірпінь), тимчасова схема руху – Ірпінська центральна лікарня ( Буча, вул. Енергетиків) – вул. Вокзальна – Ірпінь, вул. Соборна – Північна – Степанівська – Садова – Лисенка – Пушкінська – Університетська – с. Романівка – м. Академмістечко. Графік: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Київ – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

В Ірпінському АТП зазначають, що зі збільшенням кількості пасажирів графіки будуть ущільнюватися.
 ВІЙНА, Буча, Ірпінь
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