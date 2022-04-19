Столиця: Перелік маршрутів наземного громадського транспорту

Перелік маршрутів наземного громадського транспорту, що курсує в Києві з 19 квітня.

У Києві з 07:00 до 21:00 курсує наземний пасажирський транспорт.

Тролейбусні маршрути:

Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами:№ 3 «Залізничний масив – Палац спорту»;№ 8 «вул. Смілянська - пл. Льва Толстого»;№ 9К «вул. Кадетський Гай – Палац спорту»;№ 17 «пл. Космонавтів - пл. Льва Толстого»;№ 6К «Мінський масив (Діагностичний центр) – вул. Сирецька»;№ 24 «вул. Північна – просп. Свободи»;№ 27К «ст. м. «Почайна» – вул. Дегтярівська»;№ 32Д «вул. Північна – вул. Сирецька»;№ 34К «вул. Північна – просп. Героїв Сталінграду – просп. С. Бандери»;№ 19Д «вул. Кадетський Гай – вул. Юрія Іллєнка»;№ 42К «вул. Дегтярівська – вул. Саперно-Слобідська»;№ 11К «Національний музей народної архітектури та побуту України – ст. м. «Виставковий центр»;№ 43К «Кібцентр - ст. м. «Виставковий центр»;№ 45 «ст. м. «Виставковий центр» - ст. м. «Васильківська».№ 3 «ст. «Ромена Ролана» – ст. «Старовокзальна»;№ 19 «Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка»;№ 14 «просп. Відрадний - Контрактова площа»;№ 15 «просп. Відрадний - вул. Старовокзальна»;№ 18 «Контрактова площа - вул. Старовокзальна»;№ 2 «просп. Корольова – ст. Ромена Ролана»;№ 8К «ст. м. «Позняки» – вул. П. Усенка»;№ 22К «вул. П. Усенка – ЗЗБК»;№ 29К «ст. м. «Бориспільска» - вул. П. Усенка»;№ 33А «вул. Макаренка (ДВРЗ) – вул. П. Усенка»;№ 28Д «вул. Милославська – ст. м. «Позняки»;№ 1 «Михайлівська Борщагівка – ст. Старовокзальна»;№ 5 «вул. Сержа Лифаря – ст. «Троєщина-2».№ 2 «вул. Булгакова – вул. Шолуденка»;№ 2Т «Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога»;№ 6 «площа Дарницька – вул. Милославська»;№ 14 «ст. м. «Нивки» – Лісорозсадник»;№ 17 «ст. м. «Харківська» – вул. Драгоманова»;№ 18 «ст. м. «Харківська» – Харківське шосе»;№ 20 «ст. м. «Льва Толстого» – житловий масив Корчувате»;№ 22 «вул. Медова – вул. Тростянецька»;№ 23 «вул. Симиренка – вул. Салютна»;№ 27 «ст. м. «Либідська» – селище Пирогів»;№ 33 «ст. м. «Лісова» – Лісовий масив»;№ 33Т «ДВРЗ – ст. м. «Чернігівська»;№ 35 «вул. Підлипка – вул. Урлівська»;№ 37 «ст. м. Святошин – ЖК «Західний»;№ 37А «ст. м. «Святошин» – спорткомплекс «Чайка»;№ 41 «ст. м. «Героїв Дніпра» – селище ДВС;№ 42 «вул. А. Шептицького – вул. Є. Чавдар»;№ 43 «ст. м. «Видубичі» – с. Козин»;№ 43К «ст. м. «Видубичі» – санаторій «Конча Заспа»;№ 45 просп. Григоренка – ст. м. «Дарниця»;№ 46 «вул. Микитенка – ст. м. «Лівобережна»;№ 47 «ст. м. «Нивки» – ст. м. «Дорогожичі»;№ 48 «ст. м. «Лівобережна» – готель «Славутич»;№ 49 «ст. м. «Лівобережна» – платформа «Лівий берег»;№ 50 «вул. Північна – залізничний вокзал «Центральний»;№ 54 «ст. м. «Видубичі» – пл. М. Співака»;№ 56 «ст. м. «Виставковий центр» – просп. Палладіна»;№ 57 «ст. м. «Академмістечко» – авторинок с. Чапаєвка»;№ 59 «житловий масив Райдужний (вул. Вершигори) – залізнична платформа «Троєщина»;№ 61 «вул. Милославська – залізнична платформа «Троєщина»;№ 63 «ст. м. «Червоний Хутір» – вул. Космонавта Волкова»;№ 70 «ст. м. «Лівобережна» – вул. Вершигори»;№ 72 «просп. Свободи – ст. м. «Контрактова площа»;№ 75 «ст. м. Виставковий центр – с. Жуляни»;№ 78 «ст. м. «Васильківська» – Севастопольська площа»;№ 79 «ст. м. «Лісова» – вул. Каштанова»;№ 81 «ст. м. «Лісова» – Лісовий масив»;№ 87 «ст. м. «Осокорки» – вул. А. Шептицького»;№ 91 «вул. Анни Ахматової - ст. м. «Голосіївська»;№ 95 «Микільська Слобідка – платформа «Лівий Берег»;№ 98 «вул. Милославська – ТЕЦ-6»;№ 102 «масив Виноградар – кінотеатр «Братислава»;№ 103 «просп. Свободи – вул. Єфремова»;№ 104 «ст. м. «Харківська» – житловий масив Бортничі»;№ 108 «вул. А. Шептицького – ст. м. «Харківська»;№ 114 «вул. Милославська (від вул. Радунська) до Залізничного вокзалу»;№ 119 «вул. Касіяна – Контрактовая площа».№ 21 – через залізничну ст. «Зеніт» проспектом С. Бандери без заїзду до ст. м.«Почайна»;№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. «Арсенальна»;№ 32 – від ст. м. «Нивки» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп.Рокоссовского;№ 51 – від ст. м. «Червоний Хутір» до мосту Патона;№ 55 – від Дарницької площі до мосту Патона;№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»;№ 69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;№ 73 – від вул. Милославської до ст. м. «Героїв Дніпра» через вул. Каштанову;№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;№ 97 – від ст. м. «Святошин» до ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п);№ 99 – від ст. м. «Мінська» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп.Рокоссовского;№ 101 – від Милославської через залізничну ст. «Зеніт» проспектом C. Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»;№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;№118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона.№ 50ТР – від вул. Милославської до Дарницької площі;№ 12Т «Пуща-Водиця (5 лінія) – ст. м. «Почайна» – 2.№ 1 «ст. м. «Голосіївська» – Одеська площа»;№ 5 «вул. Ізюмська – Залізничний вокзал»;№ 7 «Залізничний вокзал – Львівська площа»;№ 9 «вул. Булгакова – ст. м. «Лук’янівська»;№ 10 «ст. м. «Лісова» – с. Рибне»;№ 11 «ст. м. «Лісова» – с. Биківня»;№ 12 «вул. Ізюмська – зал. вокзал «Південний»;№ 19 «вул. Ізюмська – ст. м. «Васильківська»;№ 28 «вул. П’ятигірська – ст. м. «Деміївська»;№ 30 «вул. Єфремова – санаторій «Лісова поляна»;№ 31 «вул. Татарська – ст. м. «Політехнічний інститут»;№ 35К «вул. Підлипка – ст. м. «Славутич»;№ 36 «вул. Сирецька – ст. м. «Дорогожичі»;№ 39 «ст. м. «Голосіївська» – вул. Ракетна»;№ 52 «ст. м. «Либідська» – вул. Звіринецька»;№ 53 «Рибальський півострів – ст. м. «Контрактова площа»;№ 64 «ст. м. «Славутич» – садове тов. «Вишеньки»;№ 65 «вул. П. Запорожця – вул. А. Шептицького»;№ 76 «вул. Звіринецька – ст. м. «Печерська»;№ 77 «вул. Курнатовського – Лісове кладовище»;№ 88 «вул. Північна – Рибальський півострів»;№ 97К «вул. Єфремова – Ринок (масив Новобіличі)»;№ 100 «АП6 – площа Шевченка»;№ 105 «вул.Тростянецька – Бориспільське шосе»;№ 117 «ст. м. Лівобережна – Русанівськи Сади»