Столиця: Перелік маршрутів наземного громадського транспорту

Перелік маршрутів наземного громадського транспорту, що курсує в Києві з 19 квітня.
У Києві з 07:00 до 21:00 курсує наземний пасажирський транспорт.
Тролейбусні маршрути:
Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами:
№ 3 «Залізничний масив – Палац спорту»;
№ 8 «вул. Смілянська - пл. Льва Толстого»;
№ 9К «вул. Кадетський Гай – Палац спорту»;
№ 17 «пл. Космонавтів - пл. Льва Толстого»;
№ 6К «Мінський масив (Діагностичний центр) – вул. Сирецька»;
№ 24 «вул. Північна – просп. Свободи»;
№ 27К «ст. м. «Почайна» – вул. Дегтярівська»;
№ 32Д «вул. Північна – вул. Сирецька»;
№ 34К «вул. Північна – просп. Героїв Сталінграду – просп. С. Бандери»;
№ 19Д «вул. Кадетський Гай – вул. Юрія Іллєнка»;
№ 42К «вул. Дегтярівська – вул. Саперно-Слобідська»;
№ 11К «Національний музей народної архітектури та побуту України – ст. м. «Виставковий центр»;
№ 43К «Кібцентр - ст. м. «Виставковий центр»;
№ 45 «ст. м. «Виставковий центр» - ст. м. «Васильківська».
№ 3 «ст. «Ромена Ролана» – ст. «Старовокзальна»;
№ 19 «Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка»;
№ 14 «просп. Відрадний - Контрактова площа»;
Автобусні маршрути, які працюють за постійними схемами:
№ 15 «просп. Відрадний - вул. Старовокзальна»;
№ 18 «Контрактова площа - вул. Старовокзальна»;
№ 2 «просп. Корольова – ст. Ромена Ролана»;
№ 8К «ст. м. «Позняки» – вул. П. Усенка»;
№ 22К «вул. П. Усенка – ЗЗБК»;
№ 29К «ст. м. «Бориспільска» - вул. П. Усенка»;
№ 33А «вул. Макаренка (ДВРЗ) – вул. П. Усенка»;
«Подільське ТРЕД – Контрактова площа»;
№ 28Д «вул. Милославська – ст. м. «Позняки»;
№ 1 «Михайлівська Борщагівка – ст. Старовокзальна»;
№ 5 «вул. Сержа Лифаря – ст. «Троєщина-2».
№ 2 «вул. Булгакова – вул. Шолуденка»;
№ 2Т «Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога»;
№ 6 «площа Дарницька – вул. Милославська»;
№ 14 «ст. м. «Нивки» – Лісорозсадник»;
№ 17 «ст. м. «Харківська» – вул. Драгоманова»;
№ 18 «ст. м. «Харківська» – Харківське шосе»;
№ 20 «ст. м. «Льва Толстого» – житловий масив Корчувате»;
№ 22 «вул. Медова – вул. Тростянецька»;
№ 23 «вул. Симиренка – вул. Салютна»;
№ 27 «ст. м. «Либідська» – селище Пирогів»;
№ 33 «ст. м. «Лісова» – Лісовий масив»;
№ 33Т «ДВРЗ – ст. м. «Чернігівська»;
№ 35 «вул. Підлипка – вул. Урлівська»;
№ 37 «ст. м. Святошин – ЖК «Західний»;
№ 37А «ст. м. «Святошин» – спорткомплекс «Чайка»;
№ 41 «ст. м. «Героїв Дніпра» – селище ДВС;
№ 42 «вул. А. Шептицького – вул. Є. Чавдар»;
№ 43 «ст. м. «Видубичі» – с. Козин»;
№ 43К «ст. м. «Видубичі» – санаторій «Конча Заспа»;
№ 45 просп. Григоренка – ст. м. «Дарниця»;
№ 46 «вул. Микитенка – ст. м. «Лівобережна»;
Автобусні маршрути, у схему руху яких внесені зміни:
№ 47 «ст. м. «Нивки» – ст. м. «Дорогожичі»;
№ 48 «ст. м. «Лівобережна» – готель «Славутич»;
№ 49 «ст. м. «Лівобережна» – платформа «Лівий берег»;
№ 50 «вул. Північна – залізничний вокзал «Центральний»;
№ 54 «ст. м. «Видубичі» – пл. М. Співака»;
№ 56 «ст. м. «Виставковий центр» – просп. Палладіна»;
№ 57 «ст. м. «Академмістечко» – авторинок с. Чапаєвка»;
№ 59 «житловий масив Райдужний (вул. Вершигори) – залізнична платформа «Троєщина»;
№ 61 «вул. Милославська – залізнична платформа «Троєщина»;
№ 63 «ст. м. «Червоний Хутір» – вул. Космонавта Волкова»;
№ 70 «ст. м. «Лівобережна» – вул. Вершигори»;
№ 72 «просп. Свободи – ст. м. «Контрактова площа»;
№ 75 «ст. м. Виставковий центр – с. Жуляни»;
№ 78 «ст. м. «Васильківська» – Севастопольська площа»;
№ 79 «ст. м. «Лісова» – вул. Каштанова»;
№ 81 «ст. м. «Лісова» – Лісовий масив»;
№ 87 «ст. м. «Осокорки» – вул. А. Шептицького»;
№ 91 «вул. Анни Ахматової - ст. м. «Голосіївська»;
№ 95 «Микільська Слобідка – платформа «Лівий Берег»;
№ 98 «вул. Милославська – ТЕЦ-6»;
№ 102 «масив Виноградар – кінотеатр «Братислава»;
№ 103 «просп. Свободи – вул. Єфремова»;
№ 104 «ст. м. «Харківська» – житловий масив Бортничі»;
№ 108 «вул. А. Шептицького – ст. м. «Харківська»;
№ 114 «вул. Милославська (від вул. Радунська) до Залізничного вокзалу»;
№ 119 «вул. Касіяна – Контрактовая площа».
№ 21 – через залізничну ст. «Зеніт» проспектом С. Бандери без заїзду до ст. м.«Почайна»;
№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. «Арсенальна»;
№ 32 – від ст. м. «Нивки» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп.Рокоссовского;
№ 51 – від ст. м. «Червоний Хутір» до мосту Патона;
Додаткові тимчасові автобусні маршрути:
Автобусні маршрути, які тимчасово не працюють:
№ 55 – від Дарницької площі до мосту Патона;
№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»;
№ 69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;
№ 73 – від вул. Милославської до ст. м. «Героїв Дніпра» через вул. Каштанову;
№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;
№ 97 – від ст. м. «Святошин» до ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п);
№ 99 – від ст. м. «Мінська» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп.Рокоссовского;
№ 101 – від Милославської через залізничну ст. «Зеніт» проспектом C. Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»;
№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;
№118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона.
№ 50ТР – від вул. Милославської до Дарницької площі;
№ 12Т «Пуща-Водиця (5 лінія) – ст. м. «Почайна» – 2.
№ 1 «ст. м. «Голосіївська» – Одеська площа»;
№ 5 «вул. Ізюмська – Залізничний вокзал»;
№ 7 «Залізничний вокзал – Львівська площа»;
№ 9 «вул. Булгакова – ст. м. «Лук’янівська»;
№ 10 «ст. м. «Лісова» – с. Рибне»;
№ 11 «ст. м. «Лісова» – с. Биківня»;
№ 12 «вул. Ізюмська – зал. вокзал «Південний»;
№ 19 «вул. Ізюмська – ст. м. «Васильківська»;
№ 28 «вул. П’ятигірська – ст. м. «Деміївська»;
№ 30 «вул. Єфремова – санаторій «Лісова поляна»;
№ 31 «вул. Татарська – ст. м. «Політехнічний інститут»;
№ 35К «вул. Підлипка – ст. м. «Славутич»;
№ 36 «вул. Сирецька – ст. м. «Дорогожичі»;
№ 39 «ст. м. «Голосіївська» – вул. Ракетна»;
№ 52 «ст. м. «Либідська» – вул. Звіринецька»;
№ 53 «Рибальський півострів – ст. м. «Контрактова площа»;
№ 64 «ст. м. «Славутич» – садове тов. «Вишеньки»;
№ 65 «вул. П. Запорожця – вул. А. Шептицького»;
№ 76 «вул. Звіринецька – ст. м. «Печерська»;
№ 77 «вул. Курнатовського – Лісове кладовище»;
№ 88 «вул. Північна – Рибальський півострів»;
№ 97К «вул. Єфремова – Ринок (масив Новобіличі)»;
№ 100 «АП6 – площа Шевченка»;
№ 105 «вул.Тростянецька – Бориспільське шосе»;
№ 117 «ст. м. Лівобережна – Русанівськи Сади»