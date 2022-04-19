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  • Учора, 14:19
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Стаціонар Ірпінської лікарні в Бучі відновлює цілодобову роботу

Стаціонар Ірпінської центральної міської лікарні, розташований у Бучі на вул. Польовій, 19, відновлює цілодобову роботу. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці директор медзакладу Антон Довгопол.



«У нас уже працює діагностика, наявна кількість лікарів, яка необхідна для того, щоб забезпечити цілодобову роботу. Також у нас чергує екіпаж екстреної медичної допомоги (103) та наша служба невідкладної допомоги. Уже запрацювало приймальне відділення – можете звертатися в цілодобовому режимі, тут вам нададуть консультативну допомогу. У разі необхідності транспортують в обласну лікарню. Запрацювала рентгенологічна служба: є пересувний і стаціонарний рентген. Запустили в роботу ультразвукову діагностику. Плануємо до кінця місяця ще більш потужно налагодити роботу», – розповів директор лікарні.


За його словами, в поліклініці на вул. Садовій, 38 в Ірпені з 9:00 до 16:00 працює пункт видачі медикаментів, приймають вузькі спеціалісти, діє травмпункт.

Довгопол розповів, що для налагодження роботи пологового будинку у Ворзелі потрібно відновити там водопостачання.

«Є інформація, що там може бути отруєна свердловина – цим зараз займається лабораторія. Також треба замінити насоси на свердловині, бо вони були пошкоджені російськими окупантами. Наша інженерна служба цим займається. Акушери-гінекологи зараз чергують у Бучі на Польовій, 19. Поки що у Ворзелі з 9:00 до 15:00 буде працювати пункт надання медичної допомоги, там постійно будуть лікарі, які зможуть проконсультувати», – сказав керівник медзакладу.

«На період, поки відділ акушерства та гінекології не може відновити роботу в повному обсязі, в нас є домовленість стосовно того, щоб наших пацієнток, які потребують акушерсько-гінекологічного супроводу, приймала клініка “Ісіда”», – додав Антон Довгопол.


ІА ІРПІНЬ ТВ 
www.itvua.tv
 ВІЙНА, Лікарня, Буча, відеосюжет, Ірпінь
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