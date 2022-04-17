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  • Учора, 15:29
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Гуманітарні центри в Гостомелі


В Гостомелі діють 5 пунктів видачі гуманітарної допомоги:


1. м. Гостомель (Будинок культури, біля стадіону)
2. м. Гостомель (Ліцей №1)
3. м. Гостомель (Клуб 4 Леви, Баланівка)
4. с. Озера (Будинок культури)
5. с. Горенка (Сел.рада)

ГАРЯЧА ЛІНІЯ:
+380800332868
(для звернення громадян)

У селищній раді працює ЦНАП:
Графік роботи:
Пн-Пт 10:00-17:00
Сб,Нд - вихідний (буде можливість прийому заяв)

Голова військово-цивільної адміністрації сел. Гостомель - Тарас Думенко, приймає громадян за попереднім записом і в порядку живої черги.

Графік прийому:
Вт 16:00 - 17:00
Чт 12:00 - 13:00
Сб 14:00 - 15:00

Запис проводиться за номером гарячої лінії або у ЦНАПі (вул.Свято-Покровська, 220)

ПРАЦЮЮТЬ в посиленому режимі служби:
📌101 - ДСНС (щодо розмінування)
📌102 - ПОЛІЦІЯ (якщо виявили правопорушення)
📌103 - ШВИДКА ДОПОМОГА (бо здоров'я - це найважливіше, що в нас є!)
ВІЙНА, Гостомель
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