Гуманітарні центри в Гостомелі

В Гостомелі діють 5 пунктів видачі гуманітарної допомоги:

У селищній раді працює ЦНАП:

Графік роботи:

Пн-Пт 10:00-17:00

Сб,Нд - вихідний (буде можливість прийому заяв)

Голова військово-цивільної адміністрації сел. Гостомель - Тарас Думенко, приймає громадян за попереднім записом і в порядку живої черги.



Графік прийому:

Вт 16:00 - 17:00

Чт 12:00 - 13:00

Сб 14:00 - 15:00

1. м. Гостомель (Будинок культури, біля стадіону)2. м. Гостомель (Ліцей №1)3. м. Гостомель (Клуб 4 Леви, Баланівка)4. с. Озера (Будинок культури)5. с. Горенка (Сел.рада)ГАРЯЧА ЛІНІЯ:(для звернення громадян)📌101 - ДСНС (щодо розмінування)📌102 - ПОЛІЦІЯ (якщо виявили правопорушення)📌103 - ШВИДКА ДОПОМОГА (бо здоров'я - це найважливіше, що в нас є!)