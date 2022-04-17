Гуманітарні центри в Гостомелі

В Гостомелі діють 5 пунктів видачі гуманітарної допомоги:
1. м. Гостомель (Будинок культури, біля стадіону)
2. м. Гостомель (Ліцей №1)
3. м. Гостомель (Клуб 4 Леви, Баланівка)
4. с. Озера (Будинок культури)
5. с. Горенка (Сел.рада)
ГАРЯЧА ЛІНІЯ:
+380800332868
(для звернення громадян)
Графік роботи:
Пн-Пт 10:00-17:00
Сб,Нд - вихідний (буде можливість прийому заяв)
Графік прийому:
Вт 16:00 - 17:00
Чт 12:00 - 13:00
Сб 14:00 - 15:00
Запис проводиться за номером гарячої лінії або у ЦНАПі (вул.Свято-Покровська, 220)
ПРАЦЮЮТЬ в посиленому режимі служби:
📌101 - ДСНС (щодо розмінування)
📌102 - ПОЛІЦІЯ (якщо виявили правопорушення)
📌103 - ШВИДКА ДОПОМОГА (бо здоров'я - це найважливіше, що в нас є!)