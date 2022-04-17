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  • Учора, 14:33
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ДТЕК: Частково підключена електрика в Гостомель, Ірпінь, Буча, Ворзель

Протягом 16 квітня нашим електромонтерам вдалося повернути світло для понад 7 000 родин у 23 населених пунктах.


Зокрема:
⚡️ повністю відновили електропостачання у Вишгородському районі у селах Прибірськ, Пироговичі, Шпилі, Леонівка, Зимовище, Рудня-Тальська, Рудня-Шпилівська, Катюжанка, Дудки, Абрамівка, Володимирівка, Савенки, Рудня-Димерська, Вахівка, Любидва, Гута, Димер, Литвинівка, Рикунь, Глібівка, Демидів;
⚡️ частково вдалося подати напругу в селище Гостомель, міста Ірпінь та Буча.

Однак, вранці 17 квітня, через ворожий обстріл була пошкоджена одна з високовольтних підстанцій Броварського району. Через це без світла лишилось понад 25 тисяч родин. Спеціалісти компанії за менше, ніж 3 години заживили більшу частину клієнтів та лікарні у місті Бровари.
Зараз наші енергетики роблять все можливе для того, щоб відновити електропостачання міського водоканалу та всіх клієнтів до кінця сьогоднішнього дня.

Сьогодні ми працюємо ще у 27 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Ми з вами. Енергетики працюють цілодобово, щоб полагодити лінії і повернути вам зв’язок зі світом.

Ми працюємо, щойно нам дозволяють ЗСУ.
ВІЙНА, ДТЕК електромережі, Буча, Ірпінь
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