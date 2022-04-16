Про відновлення Інтернет мережі в регіоні

У Бучі, на наступному тижні запустимо всі районні вузли, з понеділка плануємо запустити ядро, після чого займемось пошкодженнями на групи багатоквартирних будинків, обстеження проводимо щодня.
Наступний тиждень плануємо відновлювати Ворзель та почнемо роботи по Михайлівці-Рубежівці.
Понеділок-вівторок плануємо підняти Стоянку, Дмитрівку та Капітанівку.
Вівторок - четвер відновлюватимемо магістраль Блиставиця - Лубянка - Гаврилівка.
Бородянський район починаємо відновлювати на наступному тижні, плануємо на великих ділянках повну заміну ліній.
Компанія "БЕСТ" докладає усіх зусиль, щоб наші клієнти отримали сервіс якнайшвидше!