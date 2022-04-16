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  • Учора, 21:39
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Про відновлення Інтернет мережі в регіоні

Інтернет провайдер БЕСТ інформує: Цей тиждень максимально працювали у Ірпені, виконали багато роботи.
У Бучі, на наступному тижні запустимо всі районні вузли, з понеділка плануємо запустити ядро, після чого займемось пошкодженнями на групи багатоквартирних будинків, обстеження проводимо щодня.
Наступний тиждень плануємо відновлювати Ворзель та почнемо роботи по Михайлівці-Рубежівці.
Понеділок-вівторок плануємо підняти Стоянку, Дмитрівку та Капітанівку.
Вівторок - четвер відновлюватимемо магістраль Блиставиця - Лубянка - Гаврилівка.
Бородянський район починаємо відновлювати на наступному тижні, плануємо на великих ділянках повну заміну ліній.
Компанія "БЕСТ" докладає усіх зусиль, щоб наші клієнти отримали сервіс якнайшвидше!
ВІЙНА, БЕСТ
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