Державна міграційна служба України надає відповіді на часті запитання

► Чи можливо продовжити термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон попередніх зразків (небіометричний закордонний паспорт громадянина України, закордонний паспорт, термін дії якого закінчився у 2021 році, радянський закордонний паспорт зразка 1991 року)?

► Чи є можливість отримати виготовлений паспорт громадянина України не в тому територіальному підрозділі ДМС України, до якого було подано документи для його оформлення? До прикладу, чи можливо отримати закордонний паспорт громадянина України у ГУДМС у Львівській області, якщо документ було оформлено територіальним підрозділом у Краматорську чи Харкові?

► Чи є можливість завершити оформлення паспортного документа та отримати його не в тому територіальному підрозділі ДМС, у якому подавалися документи для оформлення, а у підрозділі, який, до прикладу, знаходиться у безпечному регіоні?

► Чи варто під час воєнного стану оплачувати підвищену суму адміністративного збору за термінове оформлення документів (10 робочих днів для ID-картки та 7 робочих днів для паспорта для виїзду за кордон)?

► Чи є обґрунтованою відмова працівників ДМС України в оформленні ID-картки (замість тієї, термін дії якої закінчився) або у вклейці фото у паспорт громадянина України зразка 1994 року у зв’язку з тим, що на час воєнного стану ці документи вважаються дійсними (оскільки після перемоги у людини буде місяць, протягом якого буде можливо подати документи на обмін паспортного документа чи вклейку фото у нього)?

► Де можна переглянути статус оформлення паспортного документа?

► Що робити громадянину, якщо під час перевірки стану оформлення паспортного документа на сайті ДМС України відображаються наступні статуси:

► Що роботи, якщо будь-який статус тримається більше 3-х тижнів?

► Чи можна оформити паспорт громадянина України в консульстві за кордоном?

► Чи можна переслати готовий паспортний документ громадянина України за кордон?

► Чи може батько отримати закордонний паспорт дитини, якщо документи на оформлення подавала мати?

🔸Строк дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон, які було оформлено з використанням бланків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 1725 від 23.12.2004, № 858 від 26.06.2007, та № 152 від 07.05.2014 рр. може бути продовжено. Це, зокрема, стосується тих паспортних документів для виїзду за кордон, строк дії яких продовжувався. Однак в даному випадку важливо, щоб у наявності були записи, які це підтверджують (підтверджують факт продовження строку їх дії).❗️ВАЖЛИВО: строк дії паспорта для виїзду за кордон неможливо продовжити, у разі:- встановлення фактів припинення особою громадянства України;- смерті особи, на ім’я якої було видано закордонний паспорт;- якщо закордонний паспорт заявлений втраченим чи викраденим, або його визнано таким, який оформлено з порушенням законодавства.🔸В умовах воєнного стану, введеного на території України у зв’язку з російською агресією, ситуація з логістикою доставки паспортних документів не є сталою і часто змінюється. Тому ми радимо кожному громадянину, який звертається до нас з такою проблемою, з’ясовувати свій конкретний випадок безпосередньо у працівників ДМС у тому територіальному підрозділі, який цікавить людину. Для цього ми відновили роботу телефонних «гарячих ліній» у тих територіальних органах та територіальних підрозділах ДМС, які знаходяться в безпечних регіонах, де не ведуться активні бойові дії (детальніше тут: https://www.facebook.com/dmsu.gov.ua/posts/618490686182244). Крім того, відновлено роботу телефонів «гарячої лінії» апарату ДМС, на які можна звернутися з питаннями щодо надання адміністративних послуг та перевірки стану оформлення документів (детальніше тут: https://www.facebook.com/dmsu.gov.ua/posts/618672986164014).🔸Так, це можливо. Для цього людині необхідно звернутися до територіального підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання та подати письмову заяву, у якій зазначити наступну інформацію:- дані особи, на ім’я якої оформлюється паспорт (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);- назва територіального органу/територіального підрозділу ДМС/ЦНАП/ДП «Документ», куди подавалися документи;- обставини, через які виникла необхідність переключити заяву-анкету та здійснити видачу виготовленого паспорта у іншому територіальному підрозділі ДМС).Відтак, розгляд заяви-анкети про оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон буде переключено на той підрозділ, який зазначено у заяві. А в подальшому туди ж буде здійснено доставку виготовленого паспортного документа.🔸В умовах воєнного стану є певні проблеми з доставкою продукції до працюючих територіальних органів та підрозділів ДМС і, відповідно, з дотриманням встановлених законодавством строків оформлення документів. Тому працівники органів Міграційної служби інформують про це заявників, які бажають подати документи на оформлення ID-картки або закордонного паспорта громадянина України, і не рекомендують оплачувати підвищену суму адміністративного збору за термінове оформлення таких документів.Водночас звертаємо увагу громадян на те, що на час воєнного стану в Україні зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами.Це передбачено статтею 64 Конституції України, статтями 12-1, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 р. № 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб».🔸Наразі територіальні підрозділи ДМС здійснюють оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України зразка 1994 року по досягненню 25-ти і 45-річного віку. Адже відмова у прийнятті заяв на надання вказаних адміністративних послуг є необґрунтованою, якщо технічні умови у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС в умовах воєнного стану дозволяють це робити.Крім того, ДМС поінформувала Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Службу безпеки України, Національну поліцію України, Національну гвардію України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Державну митну служба України, також ГУДМС, УДМС в областях, ЦМУ ДМС у місті Києві та Київській області про те, що громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які знаходяться на території України на законних підставах, на період воєнного стану повинні мати при собі документи, що посвідчують їх особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус (лист від 01.03.2022 № 6-3000/1-22).Зокрема, такими документами для громадян України є паспорт громадянина України у формі ID-картки або книжечки, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Для іноземців та осіб без громадянства – це посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця та посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.Усі зазначені документи мають певний строк дії. Однак ми розуміємо, що на період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежено можливість обміну документів, які посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус, або вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25-ти і 45-річного віку. Відтак, було запропоновано, що до відповідного нормативного врегулювання або відновлення роботи ДМС у повному обсязі, під час перевірки документів для посвідчення особи, підтвердження громадянства України чи спеціального статусу, вказані особи можуть пред’являти документ, строк дії якого закінчився, або документ, до якого своєчасно не вклеєно фотокартку, ЯК ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ. Це передбачено вимогами Порядку перевірки документів у осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456.Зазначені документи у період запровадженого в Україні воєнного стану є такими, що дійсно посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та є чинними на території України в частині щодо посвідчення особи, підтвердження громадянства України чи її спеціального статусу.🔸Дізнатися про стан оформлення та виготовлення паспортних документів можна за допомогою відповідного електронного сервісу «Перевірка стану оформлення документів», доступного на офіційному веб-сайті ДМС за лінком: https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html. Сервіс є максимально доступним та простим у користуванні.👉«Під час персоналізації документа ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» виявлено помилку в наборі даних /дата/. Помилку буде виправлено, а документ повторно направлять на персоналізації до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна»»🔸Найчастіше відображення таких статусів означає, що документи для оформлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон подавалися у тому територіальному підрозділі ДМС, який наразі не працює через складну безпекову ситуацію у тому населеному пункті, де даний підрозділ ДМС знаходиться. У такому випадку ми також просимо громадян з’ясовувати свій конкретний випадок, звернувшись за номерами «гарячих ліній» апарату ДМС України або тих територіальних органів і територіальних підрозділів ДМС, які знаходяться в безпечних областях України.🔸Даний статус означає, що в процесі персоналізації документа було виявлено технічні помилки (неякісне фото, оцифровка відбитків пальців тощо). Необхідно особисто з’явитися в той підрозділ Міграційної служби, до якого подавали документи (Якщо підрозділ не відновив роботу або особа знаходиться в іншому регіоні, то потрібно з’явитися в будь-який працюючий підрозділ за місцем знаходження із заявою про перенаправлення оформлення документа до цього підрозділу, заява має бути на ім’я Голови служби.).Підрозділ, в який подавали документи, НЕ відновив роботу.🔸Радимо звернутися до територіального підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання та подати письмову заяву, у якій зазначити наступну інформацію:- дані особи, на ім’я якої оформлюється паспорт (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);- назва територіального органу/територіального підрозділу ДМС/ЦНАП/ДП «Документ», куди подавалися документи;- обставини, через які виникла необхідність переключити заяву-анкету та здійснити видачу виготовленого паспорта у іншому територіальному підрозділі ДМС).Відтак, розгляд заяви-анкети про оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон буде переключено на той підрозділ, який зазначено у заяві. А в подальшому туди ж буде здійснено доставку виготовленого паспортного документа.👉Підрозділ, в який подавали документи, відновив роботу.Коли в Україні розпочалася війна, Міграційна служба була змушена призупинити роботу власних інформаційних систем. Поки вони не працювали, деякі підрозділи ДМС здійснювали видачу готових паспортних документів, які було можливо забрати без повної верифікації, лише за підписом.На той час такі документи вважалися частково недійсними, до прикладу – при перетині кордону. Однак наразі, коли системи у безпечних регіонах нашої країни знову працюють у повному обсязі, людям не потрібно повторно звертатися до підрозділів ДМС для так званої «активації» свого біометричного паспортного документа.🔸Повторно відвідувати підрозділ Міграційної служби не потрібно. Після відновлення роботи у повному обсязі, ті підрозділи ДМС, які здійснювали видачу паспорта лише за підписом, направили до апарату ДМС (до Департаменту інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації) листи з інформацією про такі паспортні документи для подальшого внесення даних до реєстру – відмітки про видачу паспортів проставляються вручну, після чого паспорт громадянина України, до прикладу, може почати відображатися у застосунку «Дія», для формування е-паспорта.Тобто, якщо паспорт було видано у період, коли інформаційні бази ДМС не працювали, це не означає, що він є недійсним. Це не так – ці паспорти дійсні і можуть посвідчувати особу та підтверджувати громадянство людини.🔸Дане питання належить до компетенції Міністерства закордонних справ України. Усю необхідну контактну інформацію МЗС України радимо шукати на їх офіційному вебсайті https://mfa.gov.ua або на офіційній сторінці Міністерства у соцмережі Facebook: https://www.facebook.com/UkraineMFA.🔸Наразі такого алгоритму дій ДМС України не має. Однак, якби така можливість з’явилася, ми неодмінно повідомимо про це нашим співвітчизникам, які мають потребу оформити паспортний документ за кордоном.🔸Відповідно до вимог порядку, затвердженого постановою КМУ від 7 травня 2014 р. № 152 паспорт для виїзду за кордон отримує заявник (той з батьків, хто подавав заяву-анкету).Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку,ЗА УМОВИ ПРИСУТНОСТІ ОСОБИ, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.