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На Київщині знайшли 900 вбитих росіянами цивільних громадян

Очільник поліції Київщини зазначив, тіла знайдених цивільних передали для проведення судово-медичних експертиз для детального огляду. Нєбитов додав, що, на жаль, це не остаточна цифра жертв, триває розбір завалів у Макарові та Бородянці.




"Сьогодні буде перейдена межа у 900 загиблих цивільних людей – підкреслюю, цивільних – тіла яких ми виявили та передали для проведення судово-медичних експертиз для детального огляду. Всі ці люди загинули від рук російської армії. Найбільше жертв у Бучі – більше 350 тіл загиблих. Значно менше у Вишгородському та Броварському районах. Розбір завалів у Макарові та Бородянці продовжується, ми впевнені, що там під завалами ще є тіла загиблих", - сказав Нєбитов.

За словами Нєбитова, в Київській області було тимчасово окуповано 180 населених пунктів.

"Дуже багато масових захоронень. Більша частина людей убиті зі стрілецької зброї. У Бучі виявлено 2 великі братські могили, 40 тіл у першій та 57 – у другій. З 40 тіл у першій могилі 95% убиті зі снайперської або стрілецької зброї. Людей просто розстрілювали на вулицях, і це зафіксовані факти, є покази свідків та відео", - додав він.

 ВІЙНА, Буча, поліція, відеосюжет
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