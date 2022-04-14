Укрпошта відновлює роботу у звільнених населених пунктах Київської області

Також з 13 квітня поновили роботу відділення Укрпошти в селах Чайки та Михайлівка-Рубежівка. Що стосується Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів Бучанського району через значні пошкодження стаціонарні відділення потребують ремонту. Проте вже з 14 квітня одне стаціонарне відділення Укрпошти розпочало роботу в Бучанському районі. Найближчими днями до Бучанського районів будуть направлені пересувні відділення Укрпошти, де можна буде скористатися поштовими послугами, зокрема отримати пенсії, субсидії, зняти готівку з карток, купити продукти першої необхідності тощо. Також від 14 квітня відновили роботу три відділення Укрпошти в Броварському районі.

Пересувні відділення Укрпошти на минулому тижні вперше з початку війни змогли доїхати до Володимирівки та Рудні-Димерської Вишгородського району. Через те, що траса Іванівка-Димер була заблокована окупантами, до цих населених пунктів не було доступу.У Вишгородському районі ще залишається 17 населених пунктів, де Укрпошта має відновити роботу. З 11 квітня розпочали роботу додаткові бригади пересувних відділень, щоб розвезти якомога швидше пенсію, відправлення та продукти.