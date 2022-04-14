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Бучу відвідав прокурор МКС Карім А.А. Хан з командою слідчих та експертів

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України повідомляє:

Прокурор МКС Карім А.А.Хан зі своєю командою слідчих та експертів знову в Україні
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім А.А. Хан, королівський адвокат, прибув до Києва, щоб розпочати своє незалежне розслідування безпосередньо на місцях вчинення воєнних злочинів.


Побували разом із ним в Бучі на Київщині, де сьогодні почалася ексгумація тіл вбитих цивільних вже із другої великої могили на території місцевої церкви. Як і в попередньому похованні, більшість із 15 жертв, яких вже оглянули, з вогнепальними та осколковими пораненями. Також відвідали місце зберігання розстріляних військовими РФ автівок, на яких люди намагалися втекти від війни і одну із катівень, де до смерті замордували 7 українців.

Тут на кожному кроці жахливі докази звірств армії РФ на території України і ми об‘єднуємо зусилля із Офісом прокурора МКС, щоб розслідувати кожен воєнний злочин на нашій землі. Невдовзі Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду приєднається до роботи нашої спільної слідчої групи, яку ми створили із Литвою та Польщею на платформі Євроюсту.

Дуже важливо, що Прокурор МКС Хан бачить наслідки і свідчення цих жахливих злочинів РФ на власні очі і щирий у своєму прагненні невтомно працювати заради верховенства права та справедливості для жертв та потерпілих.
Разом із Карімом Ханом взяли участь у спільному засіданні Комітетів ВР з питань правоохоронної діяльності, з питань правової політики, з питань зовнішньої політики та з питань нацбезпеки.

Війна – час мобілізації на всіх фронтах. Законодавчий і юридичний нині йдуть пліч-о-пліч заради результату і перемоги.





 ВІЙНА, Буча
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