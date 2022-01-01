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Питна вода: Буча, Склозавод, Ворзель, Ірпінь, Гостомель


КП ІРПІНЬВОДОКАНАЛ інформує:

Станом на 13 квітня набрати питну воду (у світлий час доби) можна за наступними адресами:

► смт. Ворзель: вул. Лісова (Пролетарська), за буд. 58, по вул. Лесі Українки біля башти.
► смт. Гостомель: на території насосної станції по вул. Бучанське шосе.
► м. Буча, район СКЛОЗАВОД: можна біля водонапірної башти.
► м. Буча, центр: біля станції другого підйому на вулиці Пушкінській (НОВУС).
► м. Ірпінь: Бочки «Питна вода» знаходяться за адресами вул. Шевченка 2а (біля ІМР) та вул. Університетська.
ВІЙНА Ірпіньводоканал
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