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У Бучі відновлюють пошкоджені газові та електричні мережі, водопостачання

Після проведення розмінування військовими, до роботи в місті приступають фахівці критичної інфраструктури, які будуть відновлювати пошкоджені газові та електричні мережі, водогони.

Керівник "Техпромсервіс" Віталій Косенко розповів, що роботи з відновлення водопостачання практично завершені.
Чекають на електроенергію, щоб пересвідчитися, чи немає дефектів, чи все відремонтовано. Так само і з каналізаційно-насосними станціями.

Над відновленням газопостачання активно працює "Київоблгаз». Уже на цьому тижні планується запускати перші об'єкти.

Відновити електропостачання спеціалісти ДТЕК планують на цьому тижні. Першочергово підключать об'єкти критичної інфраструктури, а також лікарню, служби порятунку, поліції, адміністративні будівлі, соціально-гуманітарні центри тощо.


 ВІЙНА Буча
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