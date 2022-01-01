У Бучі відновлюють пошкоджені газові та електричні мережі, водопостачання

Після проведення розмінування військовими, до роботи в місті приступають фахівці критичної інфраструктури, які будуть відновлювати пошкоджені газові та електричні мережі, водогони.Керівник "Техпромсервіс" Віталій Косенко розповів, що роботи з відновлення водопостачання практично завершені.Чекають на електроенергію, щоб пересвідчитися, чи немає дефектів, чи все відремонтовано. Так само і з каналізаційно-насосними станціями.Над відновленням газопостачання активно працює "Київоблгаз». Уже на цьому тижні планується запускати перші об'єкти.Відновити електропостачання спеціалісти ДТЕК планують на цьому тижні. Першочергово підключать об'єкти критичної інфраструктури, а також лікарню, служби порятунку, поліції, адміністративні будівлі, соціально-гуманітарні центри тощо.