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  • Учора, 22:32
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Про вручення повісток тимчасово переміщеним особам-чоловікам

Зараз гостро постало питання законності вручення повісток тимчасово переміщеним особам-чоловікам. Масово вручають повістки на блокпостах, вулиці, магазинах тощо.

Як діяти в таких випадках:



Реєстрація у територіальному центрі комплектування/ЦНАПі/міській раді по прибуттю у інше місце не обов'язкова Відповідальність за те, що особа не зареєструвалася, законом не передбачена.

Вручена Вам пам'ятка про те, що потрібно стати на військовий облік не є повісткою і не створює жодних юридичних обов'язків.

Законним викликом до військкомату не може бути телефонний дзвінок. Якщо Вам зателефонували і сказали з'явитись до військкомату, можна не реагувати.

Вручити повістку особисто має повноваження тільки працівник військкомату ️, але ми радимо не відмовлятись від отримання повістки від поліції чи тероборони, хоч це і незаконно, адже незаконна повістка не створює правових наслідків. Ні в якому разі не відмовляйтесь від вручення повістки від військкомату, тому що за це передбачена кримінальна відповідальність за ст. 336/337 ККУ у вигляді штрафу від 5100 до 8500 або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

️Обов'язково попросіть показати документи того, хто вручає Вам повістку, щоб розуміти, від кого Ви її отримуєте.

Неявка до військкомату після вручення повістки тягне за собою адміністративну відповідальність за ст. 210-1 КУпАП у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн. Його можна оскаржити в судовому порядку впродовж 10 днів з моменту винесення постанови.

Ніхто не має права Вас насильно доставляти до військкомату. За це передбачена відповідальність за ст. 146 ККУ. Вони можуть запропонувати Вам проїхати з ними, але Ви маєте право відмовитись і сказати, що добровільно з'явитесь самі.

Помилка в прізвищі, імені та по батькові в повістці (написано не так як у паспорті) тягне за собою її недійсність та робить її такою, що не підлягає виконанню.

За неявку на призначені військкоматом збори, у випадку, якщо Ви перед цим пройшли медкомісію та Вас визнали придатним, також тягне за собою кримінальну відповідальність (ст. 336 ККУ).

️Тобто, важливою складовою притягнення Вас до кримінальної відповідальності є визнання Вас придатним до військової служби за висновком ВЛК.
законодавство ВІЙНА
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