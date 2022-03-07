Приблизно 25 дівчат зґвалтували російські військові в Бучі

Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що наразі задокументовано приблизно 25 дівчат, яких російські військові зґвалтували під час окупації Бучі на Київщині.

Що робити, якщо ви постраждали від сексуального насильства під час війни?

Необхідно повідомити про злочин органи влади:



► Нацполіцію: 102;

► прокуратуру: дані по регіонах;

► військову адміністрацію за місцем вчинення злочину або за місцем перебування.

Що робити, якщо ви постраждали від сексуального насильства на окупованих територіях?



Телефонну лінію щодо злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту: 096 755 0240 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).

Електронну пошту [email protected]. У листі потрібно вказати ПІБ та засоби електронного зв'язку.

Де отримати психологічну та юридичну підтримку? Тоді повідомте про злочин Офіс генпрокурора на:Телефонну лінію щодо злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту: 096 755 0240 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).Електронну пошту. У листі потрібно вказати ПІБ та засоби електронного зв'язку.Де отримати психологічну та юридичну підтримку?

Контактний центр надання безоплатної правової допомоги:

0 800 213 103

або сайт www.legalaid.gov.ua

Урядовий контакт-центр 1547 або сайт www.1547.ukc.gov.ua

Національна гаряча лінія з запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації – 116 123 або www.facebook/com.lastrada.ukraine.