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Приблизно 25 дівчат зґвалтували російські військові в Бучі

Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що наразі задокументовано приблизно 25 дівчат, яких російські військові зґвалтували під час окупації Бучі на Київщині.


Про це вона розповіла у коментарі BBC.

За її словами, наразі відомо про приблизно 25 дівчат і жінок 14-24 років, яких неодноразово ґвалтували російські військові в підвалі будинку в Бучі. Денісова зазначила, що дев'ять постраждалих вагітних.

Вона розповіла, що жінки повідомляють про сексуальне насильство на гарячі лінії або у боти в Telegram. Проте оцінити масштаби сексуальних злочинів зараз неможливо, оскільки не всі готові розповісти.

«Більшість із них зараз звертаються за психологічною підтримкою, тому ми не можемо зафіксувати це як злочини, якщо вони не дадуть нам своїх свідчень», — сказала Денісова.

Якщо ви стали свідком чи жертвою обстрілів або інших злочинів росії в Україні, повідомте про це на державний ресурс www.warcrimes.gov.ua.

Що робити, якщо ви постраждали від сексуального насильства під час війни?


За можливості знайдіть для себе безпечніше місце.
Зверніться по медичну допомогу та для фіксації тілесних пошкоджень і стану здоров’я до закладів охорони здоров’я за номером 103.
Необхідно повідомити про злочин органи влади:

► Нацполіцію: 102;
► прокуратуру: дані по регіонах;
► військову адміністрацію за місцем вчинення злочину або за місцем перебування.

Максимально задокументуйте злочин. За можливості проведіть фото/відео фіксацію, знайдіть можливих свідків. У разі потреби зверніться за психологічною та юридичною підтримкою.

Що робити, якщо ви постраждали від сексуального насильства на окупованих територіях?



Тоді повідомте про злочин Офіс генпрокурора на:
Телефонну лінію щодо злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту: 096 755 0240 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).
Електронну пошту [email protected]. У листі потрібно вказати ПІБ та засоби електронного зв'язку.
Де отримати психологічну та юридичну підтримку?

Контактний центр надання безоплатної правової допомоги:
0 800 213 103
або сайт www.legalaid.gov.ua
Урядовий контакт-центр 1547 або сайт www.1547.ukc.gov.ua
Національна гаряча лінія з запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації – 116 123 або www.facebook/com.lastrada.ukraine.



 ВІЙНА Буча
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