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У Бучі тривають роботи з відновлення газових мереж

Працівники АТ «Київоблгаз» продовжуть проводити огляд газових мереж з метою визначення обсягу пошкоджень та завданих збитків.
На місці Бучанський міський голова Анатолій Федорук та виконуючий обов’язки Голови Правління АТ «Київоблгаз» Руслан Писанко спільно з працівниками Києво-Святошинського відділення АТ «Київоблгаз» обговорили всі питання та організаційні заходи щодо забезпечення технічної можливості якнайшвидшого відновлення газопостачання.

Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА Буча Київоблгаз
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