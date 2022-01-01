На місці Бучанський міський голова Анатолій Федорук та виконуючий обов’язки Голови Правління АТ «Київоблгаз» Руслан Писанко спільно з працівниками Києво-Святошинського відділення АТ «Київоблгаз» обговорили всі питання та організаційні заходи щодо забезпечення технічної можливості якнайшвидшого відновлення газопостачання.
У Бучі тривають роботи з відновлення газових мереж
На місці Бучанський міський голова Анатолій Федорук та виконуючий обов’язки Голови Правління АТ «Київоблгаз» Руслан Писанко спільно з працівниками Києво-Святошинського відділення АТ «Київоблгаз» обговорили всі питання та організаційні заходи щодо забезпечення технічної можливості якнайшвидшого відновлення газопостачання.
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Прес-служба Бучанської міської ради
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