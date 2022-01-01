У Бучі тривають роботи з відновлення газових мереж

На місці Бучанський міський голова Анатолій Федорук та виконуючий обов’язки Голови Правління АТ «Київоблгаз» Руслан Писанко спільно з працівниками Києво-Святошинського відділення АТ «Київоблгаз» обговорили всі питання та організаційні заходи щодо забезпечення технічної можливості якнайшвидшого відновлення газопостачання.