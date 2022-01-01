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УКРПОШТА запроваджує безкоштовну допомогу українцям з-за кордону

Безкоштовні посилки в Україну можна надсилати з 14 країн світу. Достатньо мати лише адресу, індекс та контакти українця або організації, що прийматиме допомогу. Доставка буде здійснюватися до відділення Укрпошти.



Це ініціатива, яку ми реалізовуємо разом з національними поштами світу. Пошти інших країн власним коштом надсилають вантаж в Україну, а ми з партнерами його безкоштовно доставляємо до відділень Укрпошти по всій країні.

Відправити допомогу можна з Польщі, Австрії, Чехії, Естонії, Грузії, Словенії, Словаччини, Ірландії, Кіпру, Вірменії, Угорщини, Гренсі, Гібралтару, Джерсі.

Також ми продовжуємо здійснювати міжнародну доставку за стандартними умовами в Україну з 43 країн світу. І цей список постійно оновлюється. Деталі та перелік країн тут: bit.ly/hum-help

 укрпошта Буча
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