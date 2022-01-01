У Бучанській громаді відновлюють роботу медичних закладів

У Бучі відновила роботу екстрена допомога, за потреби телефонуйте на 103.

Ліки важкохворим волонтери доставляють адресно, адже багато хворих не можуть самостійно прийти у соціально- гуманітарні центри.

Першу лікарську допомогу, свідоцтво про смерть та ліки можна отримати у приміщенні денного стаціонару на Пушкінській.Наразі тривають роботи з відновлення бази екстреної допомоги та планується запуск аптеки в місті.Головна лікарка Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги Оксана Джам повідомила, що сьогодні у населених пунктах громади розпочнеться налагодження роботи амбулаторій загальної практики сімейної медицини.Сьогодні у медичні заклади доставлять і необхідні медикаменти.