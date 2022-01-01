» » У Бучанській громаді відновлюють роботу медичних закладів
  • Сьогодні, 14:14
  • 59
  • 0
+aA | -Aa 

У Бучанській громаді відновлюють роботу медичних закладів

У Бучі відновила роботу екстрена допомога, за потреби телефонуйте на 103.
Ліки важкохворим волонтери доставляють адресно, адже багато хворих не можуть самостійно прийти у соціально- гуманітарні центри.



Першу лікарську допомогу, свідоцтво про смерть та ліки можна отримати у приміщенні денного стаціонару на Пушкінській.
Наразі тривають роботи з відновлення бази екстреної допомоги та планується запуск аптеки в місті.

Головна лікарка Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги Оксана Джам повідомила, що сьогодні у населених пунктах громади розпочнеться налагодження роботи амбулаторій загальної практики сімейної медицини.
Сьогодні у медичні заклади доставлять і необхідні медикаменти.




Прес-сужба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА Джам медицина
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанська ОТГ: Розпочинають роботу соціально-гуманітарні центри

Бучанська ОТГ: Розпочинають роботу соціально-гуманітарні центри

Буча та регіон
Бучанський медичний заклад в ТОП-20 кращих України

Бучанський медичний заклад в ТОП-20 кращих України

Буча та регіон
Міністр Віктор Ляшко відвідав центр масової вакцинації у Бучі

Міністр Віктор Ляшко відвідав центр масової вакцинації у Бучі

Бучанські новини
Медицина: Оновлено графіки роботи прийому лікарів усіх амбулаторій (Бучанська ОТГ)

Медицина: Оновлено графіки роботи прийому лікарів усіх амбулаторій (Бучанська ОТГ)

---
Медицина: Пацієнтам Дяченко Лесі необхідно перезаключити декларацію з новим лікарем

Медицина: Пацієнтам Дяченко Лесі необхідно перезаключити декларацію з новим лікарем

Буча та регіон
Як записатися на прийом до лікарів амбулаторій у Ворзелі та Мироцьке

Як записатися на прийом до лікарів амбулаторій у Ворзелі та Мироцьке

Буча та регіон
28 січня сесії Бучанської міської ради Ворзельську амбулаторію прийняли в склад Бучанської ОТГ

28 січня сесії Бучанської міської ради Ворзельську амбулаторію прийняли в склад Бучанської ОТГ

Буча та регіон
Інтервю з головним лікарем Бучанського центру первинної медичної допомоги

Інтервю з головним лікарем Бучанського центру первинної медичної допомоги

Буча та регіон
Поради лікаря: Як уникнути теплового удару (відео)

Поради лікаря: Як уникнути теплового удару (відео)

Буча та регіон
Бучанська ОТГ: Про роботу мобільної бригади по забору мазків ПЛР для діагностики Covid-19

Бучанська ОТГ: Про роботу мобільної бригади по забору мазків ПЛР для діагностики Covid-19

Буча та регіон
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги: Адреси та телефони

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги: Адреси та телефони

Буча та регіон
Буча: Як і коли правильно викликати невідкладну медичну допомогу

Буча: Як і коли правильно викликати невідкладну медичну допомогу

Буча та регіон
Центри первинної медико-санітарної допомоги набули офіційного статусу

Центри первинної медико-санітарної допомоги набули офіційного статусу

законодавтство
Про комунальну аптеку

Про комунальну аптеку

Бучанські новини
Область знайшла свою стратегію розвитку медичної галузі

Область знайшла свою стратегію розвитку медичної галузі

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар