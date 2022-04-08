Про організацію відновлення Гостомеля. Селище всіяно мінами та снарядами

Що робить військовий очільник Гостомельської Селищної Ради?

Заявка фіксується і передається в роботу. Але мін і снарядів багато! Значно більше за фахівців. Зрозумійте це! За 5 хв. ніхто не може приїхати на Ваше звернення. Гостомель весь у вибухонебезпечних предметах. Тому, все опрацюють, але не одразу.

І не забувайте: якщо в Гостомелі українські військові - це не означає, що в місті стало безпечно і закінчилась війна!