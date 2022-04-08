Про організацію відновлення Гостомеля. Селище всіяно мінами та снарядами

8.04.2022
Що робить військовий очільник Гостомельської Селищної Ради?
Мені пощастило відвідати нараду, на якій були присутні всі очільники міст та селищ Києво-Святошинського району. О 8:30 вже були в Білогородці.
Попередньо, Тарас Думенко домовився про координаційні дії техніки для прибирання завалів у містечку. Але лише після роботи піротехніків та мінерів. Самі розумієте, що прибирати завали, а потім трупи, які підірвуться на мінах чи розтяжках - не є добре...
Для якнайшвидшого розмінування було узгоджено ділити територію та опрацьовувати її по квадратах.
За добу від мосту до мерії, сапери зібрали та знешкодили майже 300 нездетонованих боєприпасів!!!
Найближчими днями будуть сформовані військово уповноважені групи для фіксації та визначення ступені, та площі пошкодження будинків.
З 9.04.2022 затверджено наступне: ексгумація всіх похованих, з належною фіксацією злочинних дій та катувань цивільного населення, російськими військовими.
Що стосується пожежних частин? Всі вони вже працюють (окрім однієї в м.Буча), приймають звернення та їздитимуть на виклики.
Для тих, хто пише коментарі про міни, розтяжки та снаряди в себе вдома: дзвонити на 101!
Важливо
Аби потрапити до квартири чи у приватний будинок - потрібні господарі, їхні представники або сусіди. Згідно з чинним законодавством.
Через величезну кількість вибухонебезпечних предметів до Гостомеля вже приїхали, і надалі їдуть сапери зі всієї України.
Тому ще раз наголошую:
1. ЗРОЗУМІЙТЕ МАСШТАБИ
2. ПОВЕРТАТИСЯ НЕБЕЗПЕЧНО
Наразі працюють сапери ДСНС, ЗСУ та Нац.Гвардії - дякую кожному з Вас! ❤️
Тих, кого хвилює доля світла, газу та інших комунікацій: першочергово сапери співпрацюють із постачальниками послуг. Але відновлення буде не раніше травня! Пошкодження дуууже значні. На жаль...
Найближчим часом сапери почнуть співпрацю з аграріями. Поля всіяні не житом-пшеницею, а мінами та снарядами. Їх безліч! Лише після розмінування, блок.пости будуть пропускати аграрну техніку - що тішить!
Вже 9.04.2022 буде затверджено усі пункти видачі гуманітарної допомоги. Про це проінформують в усіх соц.мережах, чатах, каналах та планують навіть розклеїти оголошення селищами. Теж гуд!
Днями вже домовлено про роботу соц.працівників та психологічної допомоги для матерів і дітей. Допомога буде максимально можливою, навіть переселення матерів та дітей, за потреби. На цьому акцентує військовий очільник Гостомеля - Тарас Думенко,
Щодо гум.допомоги не лише в Гостомелі:
8 квітня три буси з усім необхідним вдало з'їздили до: Абрамівки, Іванкова, Шибене, дачні кооперативи та Феневичі. Нарешті!
Все це сто разів погоджується на нарадах з вищим керівництвом держави.
Наприклад: сьогодні всі дії контролював представник президента.
Чому Вам здається, що "робиться мало" або "недостаточно"?
На мою думку, тому що, наразі немає органів влади. Вони самоліквідувалися ще на початку війни... А військовий очільник і волонтери - це не Боги!
І не забувайте: якщо в Гостомелі українські військові - це не означає, що в місті стало безпечно і закінчилась війна!
Так, вони роблять все можливе для відновлення інфраструктури та безпеки, але місто постраждало. Дуже! І повертатися в Гостомель - це заважати роботі тих, хто намагається якнайшвидше його відновити...
Слава Україні!