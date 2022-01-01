Міністр внутрішніх справ про ситуацію щодо розмінування смт Гостомель (відео)

Міністр внутрішніх справ🇺🇦 Денис Монастирський розповів про ситуацію щодо розмінування смт Гостомель на Київщині, де щодня фахівці ДСНС України виявляють понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів

«Первинна ідея полягала в тому, щоб саме тут, в аеропорту Гостомеля, приземлялися військово-транспортні літаки «ІЛ» з десантом і технікою. Це мала бути «точка входу» до Києва. Загалом сюди висадилося кілька тисяч десантників рф. Їхнє завдання було - зберегти злітно-посадкову смугу для висадки тут десанту та розвантаження техніки. Їм цю задачу виконати не вдалося», - наголосив міністр.