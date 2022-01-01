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Комунальні підприємства прибирають місто

Потужна залізна підмога прибула до Бучі, аби максимально швидко допомогти повернути його до комфортного ритму життя, яким жило воно до вторгнення окупантів.
На вулицях сьогодні працюватиме спецтехніка з Києва, Вишневого, Борисполя.

Дякуємо громадам, які підтримують і допомагають ліквідовувати завали, прибирати, налагоджувати роботу.

Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА Буча Федорук Анатолій Петрович
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