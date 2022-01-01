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Бучу відвідали представники ООН

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Бучу відвідав заступник Генерального секретаря ООН із гуманітарних питань і Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.
Його в першу чергу цікавили свідчення про злочини, які вчинили окупанти відносно цивільного населення.

Мартін Гріффітс відвідав масове поховання бучанців, які загинули під час окупації, та вислухав жахливі історії, що сталися у місті під час вторгнення російських окупантів.

Секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський розповів, що зараз налічується понад 320 загиблих. Проте щодня знаходять тіла померлих і вбитих. Лише за вчора виявили 28 бучанців, які не пережили окупацію.

- Окупанти розстрілювали цілі сім'ї в автомобілях, які намагалися евакуюватися, місцеві щодня виявляли на вулицях розстріляних, можливо снайпером, - розповів Тарас Олександрович. - Після деокупації виявляли людей, яких виявили вбитими і закатованими, похованими по 8-10 чоловік. Вбиті були зі зв'язаними руками і, навіть, випаленими очима.

Разом із керуючим справами Бучанської міської ради Дмитро Гапченко розповіли заступнику генсека ООН історію полону волонтерів Бучі, учасником якої став і Дмитро. Їм пощастило залишитися живими.
- Дуже важливо, щоб вашу історію почув світ. Дуже правильно залучати національну поліцію, прокуратуру і документувати ці злочини, - наголосив Мартін Гріффітс. - Ви знаєте, що світ глибоко шокований цим. Але наступний крок, це проведення розслідування і притягнення до відповідальності ворогів.


Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА Буча фотофакт
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