CNN: Історія Ірини Фількіної з Бучі, яку впізнали за червоним манікюром

Історію Ірини Фількіної з Бучі, яку впізнали за червоним манікюром, розповіла її донька журналістам CNN.
У квітні Ірині виповнилося б 53 роки. Після виховання двох доньок планувала зайнятися собою. Записалася на курси візажиста, почала жити собі. Але тут вторглися росіяни.
Її дочки поїхали до Польщі, а жінка залишилася допомагати місцевому населенню. Вона готувала їжу українським військовим. 5 березня Фількіна спробувала сісти до однієї з машин, щоб потрапити додому. Але коли не було місця, вона вирішила повернутись на велосипеді.
Дочка благала мати цього не робити, але у відповідь почула: «Ольго, ти що, не знаєш свою маму? Я можу гори згорнути!
Це була їхня остання розмова. Того дня її не стало. Журналісти припускають, що на опублікованому раніше відео з пострілом танка по людині на велосипеді, саме Ірина.
Оригінал публікації www.cnn.com >>
У квітні Ірині виповнилося б 53 роки. Після виховання двох доньок планувала зайнятися собою. Записалася на курси візажиста, почала жити собі. Але тут вторглися росіяни.
Її дочки поїхали до Польщі, а жінка залишилася допомагати місцевому населенню. Вона готувала їжу українським військовим. 5 березня Фількіна спробувала сісти до однієї з машин, щоб потрапити додому. Але коли не було місця, вона вирішила повернутись на велосипеді.
Дочка благала мати цього не робити, але у відповідь почула: «Ольго, ти що, не знаєш свою маму? Я можу гори згорнути!
Це була їхня остання розмова. Того дня її не стало. Журналісти припускають, що на опублікованому раніше відео з пострілом танка по людині на велосипеді, саме Ірина.
Оригінал публікації www.cnn.com >>