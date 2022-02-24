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Бучанська Варта відновлює патрулювання містом та ОТГ

Бучанська Варта у складі Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 відновлює патрулювання містом та ОТГ. Продовжується робота на блок-постах. Усім членам Громадського Формування необхідно з'явитись у Бучу зі всією зброєю та амуніцією виданою з 24.02.2022 року для забезпечення правопорядку.



Усі бажаючи жителі міста та патріоти України можуть допомогти у відновленні та підтримці правопорядку можуть та записатися до батальйону Тероборони за адресою:
- вул. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 19 або
- Бучанська Українська Гімназія, вул. Вишнева, 1, каб. 217.

При собі мати паспорт, індитифікаційний код, військовий квиток (за наявності).
тел.

+380983793630
+380991784752

Сергій
ВІЙНА Бучанська варта Буча Бучанська ОТГ
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