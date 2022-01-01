Гаряча лінія для родичів загиблих внаслідок військових дій 0894201867

Національна поліція України відкрила «гарячу лінію» для родичів загиблих внаслідок військових дій рф.
Ця лінія працює цілодобово.
Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.
Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей. Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання.
Велике прохання до громадян використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону.
Перелік телефонів:
Інформація щодо додаткових телефонів поліції у всіх регіонах держави (ОНОВЛЕНО станом на 06.04.)
Наразі навантаження на спецлінії 102 велике, але поліцейські намагаються оперативно реагувати на всі повідомлення, які надходять від громадян. Відтак створено резервні номери телефонів. Збережіть собі ці контакти. За цими номерами телефонів ви можете звернутися та повідомити про подію.
❗️ГУНП у Вінницькій області:
Додатковий телефон: 067 – 71- 854-96
❗️ГУНП у Волинській області:
Додаткові телефони: 095 29 – 50 - 433, 0332 74 29 90
❗️ГУНП у Дніпропетровській області:
У разі відсутності мобільного зв’язку громадяни можуть звернутися до правоохоронців за номерами телефонів: (067) 854 -74 - 32, (067) 854 – 74 - 36, (050) 471- 62 - 52, (050) 471- 62 - 53
Виклики на вказані номери телефонів приймаються виключно в Telegram
Чергова частина ГУНП:-0 56 756 50 01, 0 56 756 50
Дніпровське РУП (096) 884 – 83 - 94, (056) 745 – 41 - 98
Камянське РУП:(096) 586 – 94 - 41
Криворізьке РУП:(067) 568 – 90 - 99
Нікопольське РУП:(0566) 68 80 00, (066) 880 50 36, (050) 450 91 40
Новомосковске РВП:(05693) 8 02 20, (098) 633 06 69, (050) 456 40 5
Павлоградське РВП:(066) 283 53 06
Синельниківське РУП:(050) 456- 40 - 17, (068) 562 - 33 -73. (05663) 4 22 65, 4 20 98
❗️ГУНП у Донецькій області:
Бахмутський РВП: 050-473-30-55
ВП № 1 (Торецьк): 066-529-11-01
Краматорський РУП: 050-988-05-93
ВП № 1 (Дружківка): 050-864-50-46
ВП № 2 (Костянтинівка): 095-810-74-00
ВП № 3 (Лиман): 095-824-66-79
ВП № 4 (Слов’янск): 066-153-49-33
ВП № 1 (Олександрівка): 066-439-08-50
Покровське РУП: 050-020-98-46
ВП № 1 (Добропілля): 050-017-08-62
ВП № 2 (Курахово): 099-062-01-16
ВП № 3 (Селидове): 095-454-46-38
ВП № 1(Авдіївка): 099-531-90-88
ВП № 2 (Мирноград): 050-261-82-26
❗️ГУНП у Житомирській області:
- 067-411-22-70
-За цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram https://t.me/Police_zt
❗️ГУНП у Закарпатській області:(067)-103-84-94
❗️ГУНП у Запорізькій області:
- 050-452-91-95
-За цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram
Резерні телефони в районних відділках:
Дніпровський: 061236-78-26, 061239-29-26, 050-341-41-09
Шевченківський:061287-20-02
Хортицький:061229-74-99, 099-513-72-47
Вознесенівський :061224-10-28, 061239-29-02
Олександрівський: 0617642386, 061764-23-12
Комунарський:061769-87-99
Заводський:061239-74-83, 050-724-09-60
❗️ГУНП у Івано-Франківській області :
-0638410411
❗️ГУНП у Кіровоградській області:
-096 86-10-134
❗️ГУНП у місті Києві :
Ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції - 0672311868
та територіальних підрозділів:
Голосіївське УП -067 650 -50 - 15
Дарницьке УП – 067 650-69-21
Деснянське УП – 067 65-06-922
Дніпровське УП – 067 65-069-23
Оболонське УП – 067 124-19-49
Печерське УП – 067 639-28-35
Подільське УП – 097 893-84-14
Святошинське УП - 098 734 -06-46, 067 650 -83- 14
Солом‘янське УП – 073 104-41-38
Шевченківське УП – 067 650-69 -24
Управління поліції в метрополітені – 096 490-16-98
❗️ГУНП у Київській області:
-0442716002
-0442716003
-ТЕЛЕГРАМ Канал - "БЕЗПЕЧНА КИЇВЩИНА" - https://t.me/bezpechnekyyivshchyna
❗️ГУНП у Луганській області:
Для виклику поліції ви також можете скористатися телефонами: 095 234 57 37, 050 250 09 02 або до чергових частин територіальних підрозділів поліції Луганщини:
Сєвєродонецьк:095 234 -57- 37
Лисичанськ: 050 662 -92- 33
Кремінна: 066 804- 64- 94
Рубіжне: 095 652- 79- 04
Попасна: 095 484- 15- 30
Чергова частина ГУНП в Луганській області- 066 274 -39 - 90
❗️ГУНП у Львівській області:
- 096 322 – 51- 67
- 068 020 -55- 81
- 068 097- 17- 08
- 098 957 -97- 18
- 068 310 – 91- 86
- 098 182 -89- 02
- 095 912 -70- 61
- 093 422 -58- 45
- 098 182 -89 -01
- 068 097-17-08
Інформацію можна надати у месенджері Telegram https://t.me/Lviv102_bot
❗️ГУНП у Миколаївській області:
Наразі служба 102 працює в аварійному режимі, однак поліцейські налагодили її роботу та продовжують приймати виклики за альтернативними номерами:
- 099 190- 00- 86
- 099 190 -01- 42
- 099 190 -03- 14
- 099 190 -03- 39
- 099 190- 03 -87
- 099 190- 04- 80
- 099 190- 04- 82
- 099 190- 04- 96
- 099 090- 01- 46
- 099 090- 01- 86
Додатковий телефон: (095) 278- 31- 74.
За цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram https://t.me/Mykolaiv102.
❗️ГУНП у Одеській області:
-(048)7794202
-(048)7794061
- Зв’язатися з правоохоронцями можна в чаті «Одеса_102» (https://t.me/Odesa_102).
❗️ГУНП у Полтавській області:
Відтепер на зв’язок з правоохоронцями (окрім 102) можна вийти через месенджер поліції Полтавської області або через чат-бот 102 у Telegram.
Месенджер поліції Полтавської області у facebook https://bit.ly/3HUI2bk чат-бот https://t.me/Police102Poltava_bot
❗️ГУНП у Рівненській області :
-096-131-33-23.
❗️ГУНП у Харківській області:
Працює спецлінія 102, у разі її пошкодження працюватиме додатковий мобільний телефон - 095 704 2322.
З метою додаткової можливості зв’язатися з поліцією, ГУНП в Харківській області запроваджено роботу чат-боту в месенджері телеграм https://t.me/Kharkiv102_bot «Служба 102 поліції Харківської області».
Наразі чат-бот https://t.me/Kharkiv102_bot приймає лише текстові повідомлення, та не має можливості передавати фото, відео матеріали.
Телефонуйте безпосередньо до чергових частин територіальних підрозділів поліції за наступними номерами:
ХРУП № 1 (Київський): +380632154684
ВП № 1 ХРУП № 1 (Основ’янський): (057)705-98-15, +380632031916
ВП № 2 ХРУП № 1 (Слобідський): (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702
ВП № 3 ХРУП № 1 (м. Мерефа): (057) 748-73-50, +380990732499
Відділення поліції № 1 ХРУП № 1 (Аеропорт): +380 (57) 775-55-00
Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 (м. Люботин): +380685509928, +380957949056
Відділення поліції № 3 ХРУП № 1 (смт Нова Водолага): 05740 42002
СПД №1 ХРУП № 1 (ст. Основа): (057) 729-20-15
ХРУП № 2 (Московський): (057) 738-40-53, +380675393291
ВП № 1 ХРУП № 2 (Індустріальний): (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117
ВП № 2 ХРУП № 2 (Немишлянський): (0572) 93-50-40
ХРУП № 3 (Шевченківський): +380636318179
ВП № 1 ХРУП № 3 (Новобаварський): (057) 370 21 25
ВП № 2 ХРУП № 3 (Холодногірський): (057)712-50-22, +380686376157
Відділення поліції № 1 (Харків-Пасажирський): +380687165846
Ізюмське районне управління поліції: +380689030126
Чугуївське районне управління поліції: +380 (5746) 22013, 0 95 825 47 59
ВП № 2 Чугуївського РУП (м. Зміїв): (057) 4734993, +380503055233
Куп’янський районний відділ поліції: (0574)25-55-35, +380997748301
ВПД № 1 Куп’янського РВП (смт Шевченкове): (05742)5-10-84
Відділення поліції № 1 Куп’янського РВП (смт Великий Бурлук): 0575252591
Красноградський районний відділ поліції: (057) 447-82-91
СПД № 1 Красноградського РВП (смтЗачепилівка): 0576151291, +380933165843
Відділення поліції № 1 Красноградського РВП (смтСахновщина): (05762) 3-13-63
СПД № 1 Красноградського РВП (смтКегичівка): +380575531145
Богодухівський районний відділ поліції: +380957046091
СПД № 1 Богодухіського РВП (смтКоломак): 0576656197
СПД № 2 Богодухіського РВП (смтКраснокутськ): +380986134354
Відділення поліції № 1 Богодухіського РВП (м. Валки): 05753 51332
Відділення поліції № 2 Богодухіського РВП (смт Золочів)
Лозівський районний відділ поліції: 0574590064
СПД № 1 Лозівського РВП (смт Близнюки): 0575452326
Відділення поліції № 1 Лозівського РВП (м. Первомайський): (05748) 3-21-12, +380668340582
Відділ поліції в метрополітені: +380688148690.
❗️ГУНП у Хмельницькій області: 0673800155
-за цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram
❗️ГУНП у Сумській області:
-099 537 -89 -11
-099 537 -33 -51
-097 402 -00 -15
-097 402 -00-65
-063 029 -76 -96
-099 714 34 46
❗️ГУНП у Тернопільській області:
-067 – 673 - 65 - 69
-Тернопiльське районне управління поліції – 27-11-70
-Відділ поліції №1 (м. Бережани) - 03548-2-12-45
-Відділення поліції №1 (м. Борщів) - 03541-2-12-45
-Відділення поліції №2 (м. Бучач) - 03544-2-12-45
-Відділення поліції №3 (м. Гусятин) - 03557-2-12-45
-Відділення поліції №4 (м. Заліщики) - 03554-2-12-45
-Відділення поліції №4 (м. Збараж) - 03550-2-12-45
-Відділення поліції №2 (м. Зборів) - 03540-2-12-45
-Сектор поліцейської діяльності (смт.Козова) - 03547-2-12-45
-Кременецький районний відділ поліції - 03546-2-19-36
-Відділення поліції №2 (м. Ланівці) - 03549-2-12-45
-Сектор поліцейської діяльності (м.Монастириська) - 03555-2-12-45
-Відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) - 03543-2-12-45
-Відділення поліції №3 (м. Теребовля) - 03551-2-12-45
-Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) - 43-61-00
-Чорткiвський районний відділ поліції - 03552-2-12-45
-Відділення поліції №1 (м.Шумськ) - 03558-2-12-45
-Сектор поліцейської діяльності (м.Підгайці) - 03542-2-22-31
❗️ГУНП у Черкаській області:
-067 143-93-95
-067 380-14-14
❗️ГУНП у Чернігівській області:
+38099 200-17-98
+38093 094-49-21
+38093 094-49-51
+38096 971-02-22
+38050 764-81-59
+38050 854-41-47
Також повідомлення громадян приймаються за номером 619-001. На Чернігівщині діє телеграм-канал спецлінії «102» - https://t.me/Chernigiv102
❗️ГУНП у Чернівецькій області:
-(0372)55-26-02
-(067)31-28-524
+380894201867
Ця лінія працює цілодобово.
Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.
Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей. Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання.
Велике прохання до громадян використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону.
Перелік телефонів:
Інформація щодо додаткових телефонів поліції у всіх регіонах держави (ОНОВЛЕНО станом на 06.04.)
Наразі навантаження на спецлінії 102 велике, але поліцейські намагаються оперативно реагувати на всі повідомлення, які надходять від громадян. Відтак створено резервні номери телефонів. Збережіть собі ці контакти. За цими номерами телефонів ви можете звернутися та повідомити про подію.
❗️ГУНП у Вінницькій області:
Додатковий телефон: 067 – 71- 854-96
❗️ГУНП у Волинській області:
Додаткові телефони: 095 29 – 50 - 433, 0332 74 29 90
❗️ГУНП у Дніпропетровській області:
У разі відсутності мобільного зв’язку громадяни можуть звернутися до правоохоронців за номерами телефонів: (067) 854 -74 - 32, (067) 854 – 74 - 36, (050) 471- 62 - 52, (050) 471- 62 - 53
Виклики на вказані номери телефонів приймаються виключно в Telegram
Чергова частина ГУНП:-0 56 756 50 01, 0 56 756 50
Дніпровське РУП (096) 884 – 83 - 94, (056) 745 – 41 - 98
Камянське РУП:(096) 586 – 94 - 41
Криворізьке РУП:(067) 568 – 90 - 99
Нікопольське РУП:(0566) 68 80 00, (066) 880 50 36, (050) 450 91 40
Новомосковске РВП:(05693) 8 02 20, (098) 633 06 69, (050) 456 40 5
Павлоградське РВП:(066) 283 53 06
Синельниківське РУП:(050) 456- 40 - 17, (068) 562 - 33 -73. (05663) 4 22 65, 4 20 98
❗️ГУНП у Донецькій області:
Бахмутський РВП: 050-473-30-55
ВП № 1 (Торецьк): 066-529-11-01
Краматорський РУП: 050-988-05-93
ВП № 1 (Дружківка): 050-864-50-46
ВП № 2 (Костянтинівка): 095-810-74-00
ВП № 3 (Лиман): 095-824-66-79
ВП № 4 (Слов’янск): 066-153-49-33
ВП № 1 (Олександрівка): 066-439-08-50
Покровське РУП: 050-020-98-46
ВП № 1 (Добропілля): 050-017-08-62
ВП № 2 (Курахово): 099-062-01-16
ВП № 3 (Селидове): 095-454-46-38
ВП № 1(Авдіївка): 099-531-90-88
ВП № 2 (Мирноград): 050-261-82-26
❗️ГУНП у Житомирській області:
- 067-411-22-70
-За цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram https://t.me/Police_zt
❗️ГУНП у Закарпатській області:(067)-103-84-94
❗️ГУНП у Запорізькій області:
- 050-452-91-95
-За цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram
Резерні телефони в районних відділках:
Дніпровський: 061236-78-26, 061239-29-26, 050-341-41-09
Шевченківський:061287-20-02
Хортицький:061229-74-99, 099-513-72-47
Вознесенівський :061224-10-28, 061239-29-02
Олександрівський: 0617642386, 061764-23-12
Комунарський:061769-87-99
Заводський:061239-74-83, 050-724-09-60
❗️ГУНП у Івано-Франківській області :
-0638410411
❗️ГУНП у Кіровоградській області:
-096 86-10-134
❗️ГУНП у місті Києві :
Ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції - 0672311868
та територіальних підрозділів:
Голосіївське УП -067 650 -50 - 15
Дарницьке УП – 067 650-69-21
Деснянське УП – 067 65-06-922
Дніпровське УП – 067 65-069-23
Оболонське УП – 067 124-19-49
Печерське УП – 067 639-28-35
Подільське УП – 097 893-84-14
Святошинське УП - 098 734 -06-46, 067 650 -83- 14
Солом‘янське УП – 073 104-41-38
Шевченківське УП – 067 650-69 -24
Управління поліції в метрополітені – 096 490-16-98
❗️ГУНП у Київській області:
-0442716002
-0442716003
-ТЕЛЕГРАМ Канал - "БЕЗПЕЧНА КИЇВЩИНА" - https://t.me/bezpechnekyyivshchyna
❗️ГУНП у Луганській області:
Для виклику поліції ви також можете скористатися телефонами: 095 234 57 37, 050 250 09 02 або до чергових частин територіальних підрозділів поліції Луганщини:
Сєвєродонецьк:095 234 -57- 37
Лисичанськ: 050 662 -92- 33
Кремінна: 066 804- 64- 94
Рубіжне: 095 652- 79- 04
Попасна: 095 484- 15- 30
Чергова частина ГУНП в Луганській області- 066 274 -39 - 90
❗️ГУНП у Львівській області:
- 096 322 – 51- 67
- 068 020 -55- 81
- 068 097- 17- 08
- 098 957 -97- 18
- 068 310 – 91- 86
- 098 182 -89- 02
- 095 912 -70- 61
- 093 422 -58- 45
- 098 182 -89 -01
- 068 097-17-08
Інформацію можна надати у месенджері Telegram https://t.me/Lviv102_bot
❗️ГУНП у Миколаївській області:
Наразі служба 102 працює в аварійному режимі, однак поліцейські налагодили її роботу та продовжують приймати виклики за альтернативними номерами:
- 099 190- 00- 86
- 099 190 -01- 42
- 099 190 -03- 14
- 099 190 -03- 39
- 099 190- 03 -87
- 099 190- 04- 80
- 099 190- 04- 82
- 099 190- 04- 96
- 099 090- 01- 46
- 099 090- 01- 86
Додатковий телефон: (095) 278- 31- 74.
За цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram https://t.me/Mykolaiv102.
❗️ГУНП у Одеській області:
-(048)7794202
-(048)7794061
- Зв’язатися з правоохоронцями можна в чаті «Одеса_102» (https://t.me/Odesa_102).
❗️ГУНП у Полтавській області:
Відтепер на зв’язок з правоохоронцями (окрім 102) можна вийти через месенджер поліції Полтавської області або через чат-бот 102 у Telegram.
Месенджер поліції Полтавської області у facebook https://bit.ly/3HUI2bk чат-бот https://t.me/Police102Poltava_bot
❗️ГУНП у Рівненській області :
-096-131-33-23.
❗️ГУНП у Харківській області:
Працює спецлінія 102, у разі її пошкодження працюватиме додатковий мобільний телефон - 095 704 2322.
З метою додаткової можливості зв’язатися з поліцією, ГУНП в Харківській області запроваджено роботу чат-боту в месенджері телеграм https://t.me/Kharkiv102_bot «Служба 102 поліції Харківської області».
Наразі чат-бот https://t.me/Kharkiv102_bot приймає лише текстові повідомлення, та не має можливості передавати фото, відео матеріали.
Телефонуйте безпосередньо до чергових частин територіальних підрозділів поліції за наступними номерами:
ХРУП № 1 (Київський): +380632154684
ВП № 1 ХРУП № 1 (Основ’янський): (057)705-98-15, +380632031916
ВП № 2 ХРУП № 1 (Слобідський): (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702
ВП № 3 ХРУП № 1 (м. Мерефа): (057) 748-73-50, +380990732499
Відділення поліції № 1 ХРУП № 1 (Аеропорт): +380 (57) 775-55-00
Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 (м. Люботин): +380685509928, +380957949056
Відділення поліції № 3 ХРУП № 1 (смт Нова Водолага): 05740 42002
СПД №1 ХРУП № 1 (ст. Основа): (057) 729-20-15
ХРУП № 2 (Московський): (057) 738-40-53, +380675393291
ВП № 1 ХРУП № 2 (Індустріальний): (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117
ВП № 2 ХРУП № 2 (Немишлянський): (0572) 93-50-40
ХРУП № 3 (Шевченківський): +380636318179
ВП № 1 ХРУП № 3 (Новобаварський): (057) 370 21 25
ВП № 2 ХРУП № 3 (Холодногірський): (057)712-50-22, +380686376157
Відділення поліції № 1 (Харків-Пасажирський): +380687165846
Ізюмське районне управління поліції: +380689030126
Чугуївське районне управління поліції: +380 (5746) 22013, 0 95 825 47 59
ВП № 2 Чугуївського РУП (м. Зміїв): (057) 4734993, +380503055233
Куп’янський районний відділ поліції: (0574)25-55-35, +380997748301
ВПД № 1 Куп’янського РВП (смт Шевченкове): (05742)5-10-84
Відділення поліції № 1 Куп’янського РВП (смт Великий Бурлук): 0575252591
Красноградський районний відділ поліції: (057) 447-82-91
СПД № 1 Красноградського РВП (смтЗачепилівка): 0576151291, +380933165843
Відділення поліції № 1 Красноградського РВП (смтСахновщина): (05762) 3-13-63
СПД № 1 Красноградського РВП (смтКегичівка): +380575531145
Богодухівський районний відділ поліції: +380957046091
СПД № 1 Богодухіського РВП (смтКоломак): 0576656197
СПД № 2 Богодухіського РВП (смтКраснокутськ): +380986134354
Відділення поліції № 1 Богодухіського РВП (м. Валки): 05753 51332
Відділення поліції № 2 Богодухіського РВП (смт Золочів)
Лозівський районний відділ поліції: 0574590064
СПД № 1 Лозівського РВП (смт Близнюки): 0575452326
Відділення поліції № 1 Лозівського РВП (м. Первомайський): (05748) 3-21-12, +380668340582
Відділ поліції в метрополітені: +380688148690.
❗️ГУНП у Хмельницькій області: 0673800155
-за цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram
❗️ГУНП у Сумській області:
-099 537 -89 -11
-099 537 -33 -51
-097 402 -00 -15
-097 402 -00-65
-063 029 -76 -96
-099 714 34 46
❗️ГУНП у Тернопільській області:
-067 – 673 - 65 - 69
-Тернопiльське районне управління поліції – 27-11-70
-Відділ поліції №1 (м. Бережани) - 03548-2-12-45
-Відділення поліції №1 (м. Борщів) - 03541-2-12-45
-Відділення поліції №2 (м. Бучач) - 03544-2-12-45
-Відділення поліції №3 (м. Гусятин) - 03557-2-12-45
-Відділення поліції №4 (м. Заліщики) - 03554-2-12-45
-Відділення поліції №4 (м. Збараж) - 03550-2-12-45
-Відділення поліції №2 (м. Зборів) - 03540-2-12-45
-Сектор поліцейської діяльності (смт.Козова) - 03547-2-12-45
-Кременецький районний відділ поліції - 03546-2-19-36
-Відділення поліції №2 (м. Ланівці) - 03549-2-12-45
-Сектор поліцейської діяльності (м.Монастириська) - 03555-2-12-45
-Відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) - 03543-2-12-45
-Відділення поліції №3 (м. Теребовля) - 03551-2-12-45
-Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) - 43-61-00
-Чорткiвський районний відділ поліції - 03552-2-12-45
-Відділення поліції №1 (м.Шумськ) - 03558-2-12-45
-Сектор поліцейської діяльності (м.Підгайці) - 03542-2-22-31
❗️ГУНП у Черкаській області:
-067 143-93-95
-067 380-14-14
❗️ГУНП у Чернігівській області:
+38099 200-17-98
+38093 094-49-21
+38093 094-49-51
+38096 971-02-22
+38050 764-81-59
+38050 854-41-47
Також повідомлення громадян приймаються за номером 619-001. На Чернігівщині діє телеграм-канал спецлінії «102» - https://t.me/Chernigiv102
❗️ГУНП у Чернівецькій області:
-(0372)55-26-02
-(067)31-28-524