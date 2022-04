Бучанський Пластовий Вишкільний Центр (фото)

Про Бучу і наш Пластовий Вишкільний Центр.

About Bucha and our Plast Educational Center

При першій безпечній нагоді ми з командою здійснимо роботи з відновлення центру, проведемо спільний аудит із засновником (Обласною радою) та органом управління (Обласним управлінням молоді та спорту) втрачених активів та зафіксуємо факти злочинного мародерства.На даний час, працівниками центру здійснюється онлайн робота з розбудови Пластового руху зокрема Олександра Проляка проводить вишколи на КВДЧ.В подальшому діяльність центру буде націленна на надання гуманітарної допомоги та підтримки, на базі центру буде працювати пластовий гуманітарний штаб від Пласт - український скаутинг.Нашою ГОЛОВНОЮ ПЕРШОЧЕРГОВОЮ задачею є відновлення роботи у звичайному форматі, діти та родини, які пережили страшні дії окупантів, повинні включатись в освітній та виховний процес, не втратити соціалізацію. Ті ментальні травми, які були отриманні повинні почати загоюватись, а нові вихованці мають інтегруватись в якісне україноцентричне середовище, яке надає Пласт.Друзі, дійсні члени Пласту та Приятелі Пласту, та всі хто підтримує наш рух в Україні і на Світовій арені закликаю Вас вести війну проти агресора - військову, гуманітарну, дипломатичну, інформаційну.Ті злочини проти людей, катування та вбивства, насилля, мародерства та грабунки, які здійснили окупанти мають бути покарані.Тільки повна та тотальна ізоляції Росії у всіх можливих напрямках - наше першочергове завдання. Те що окупанти творили в Бучі - це є руйнуванням усіх проявів цивілізації та гуманізму.Військові злочини, які здійснив окупант повинні бути озвученні у всіх можливих локальних та міжнародних ЗМІ світу, кожен повинен дізнатись про міста - герої України, про селища, які знесені орчою навалою.Дякую за відео Maryna Popatenko яка знайша час та відвідала центр та фото Олександр ШеметунCurrently, the center's staff is working online to develop the Plast Movement. In particular, Oleksandra Prolyaka conducts trainings.In the future, the activities of the center will be aimed at providing humanitarian aid and support, on the basis of the center will work the Plast humanitarian headquarters.Our MAIN PRIORITY task is to resume work in the usual format, children and families who have survived the terrible actions of the occupiers must be included in the educational process, not to lose socialization. The mental traumas that were received by children should begin to heal, and new pupils should be integrated into the high-quality Ukraine-centric environment provided by Plast.Friends, full members of Plast and Friends of Plast, and all those who support our movement in Ukraine and on the world stage, I urge you to wage war against the aggressor - military, humanitarian, diplomatic, informational.All crimes against people, torture and murder, violence, looting committed by the occupiers must be punished.Only complete and total isolation of Russia in all possible directions is our priority. What the occupiers did in Bucha is the destruction of all manifestations of civilization and humanism.The war crimes committed by the occupier must be reported in all possible local and international media around the world, everyone must learn about the cities - the heroes of Ukraine, about the villages that were destroyed by the military invasion of russians.