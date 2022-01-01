"Укрпошта" відновить роботу у Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський відвідав Бучу, Ірпінь, Бородянку та Гостомель.
"Коли я зупинився біля відділення №1 в Бучі, до мене підійшли бабусі та дідусі та спитали чи дійсно ми відкриємось та будуть пенсії та продукти. Поруч — папа з сином на кострі готували вечерю. Теж саме було біля відділення, яке розташовано прямо біля вулиці, на якої були знищені ворожі танки", — поділився враженнями Смілянський.
Керівник "Укрпошти" пообіцяв зробити усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу поштових відділень там, де це можливо, але це можна зробити лише після розмінування.
На його думку, більшість відділень можна поновити досить швидко, але є й ті, які практично знищені ворогом.
"В Бучі візуально збереглись більшість житлових будинків, і це дає надію, що життя повернеться в це красиве місто, тепер нажаль з трагічною історією. Теж саме по Ірпеню. Бородянці пощастило менше. Велика кількість домівок зруйнована. Гостомель трохи краще. Треба буде відбудовувати нові шляхи, бо мости підірвані, а коли поїхав через ліс зрозумів що більшість наших автівок так не зможе. Але є шляхи доставки через Макарів тож це нас не зупинить", — розповів генеральний директор "Укрпошти".
План відродження Київської області вже в роботі, а незабаром його результати побачать мешканці, які будуть повертатись в свої домівки, підсумував Смілянський.
Генеральний директор АТ "Укрпошта" також оприлюднив фото та відео руйнувань інфраструктури з Бучі, Ірпеня, Бородянки та Гостомелю.
"Коли я зупинився біля відділення №1 в Бучі, до мене підійшли бабусі та дідусі та спитали чи дійсно ми відкриємось та будуть пенсії та продукти. Поруч — папа з сином на кострі готували вечерю. Теж саме було біля відділення, яке розташовано прямо біля вулиці, на якої були знищені ворожі танки", — поділився враженнями Смілянський.
Керівник "Укрпошти" пообіцяв зробити усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу поштових відділень там, де це можливо, але це можна зробити лише після розмінування.
На його думку, більшість відділень можна поновити досить швидко, але є й ті, які практично знищені ворогом.
"В Бучі візуально збереглись більшість житлових будинків, і це дає надію, що життя повернеться в це красиве місто, тепер нажаль з трагічною історією. Теж саме по Ірпеню. Бородянці пощастило менше. Велика кількість домівок зруйнована. Гостомель трохи краще. Треба буде відбудовувати нові шляхи, бо мости підірвані, а коли поїхав через ліс зрозумів що більшість наших автівок так не зможе. Але є шляхи доставки через Макарів тож це нас не зупинить", — розповів генеральний директор "Укрпошти".
План відродження Київської області вже в роботі, а незабаром його результати побачать мешканці, які будуть повертатись в свої домівки, підсумував Смілянський.
Генеральний директор АТ "Укрпошта" також оприлюднив фото та відео руйнувань інфраструктури з Бучі, Ірпеня, Бородянки та Гостомелю.