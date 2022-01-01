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Селище Іванків більше місяця знаходилося під окупацією (відео)

Іванків став одним із перших, що зіштовхнулося з колонами військової техніки, яка йшла наступом на Київ.



Туди не давали “зелений коридор” та блокували провезення допомоги чи евакуацію людей. Іванківці тижнями переховувалися в підвалах без їжі, світла та води.

Вчора голова Київської ОВА Олександр Павлюк та керівник гуманітарного напрямку Олексій Кулеба відвідали Іванків та поспілкувалися з місцевим населенням.

Люди потроху оговтуються від окупації та розповідають жахіття, які їм довелося пережити. Уже зараз в селище завозять гуманітарну допомогу – продукти харчування, засоби гігієни, ліки та інше. Людям, які потребують, надається медична допомога.

У селищі поки відсутні водопостачання, електрика, газ та зв'язок. Комунальні та відповідні служби вже працюють над тим, аби якнайшвидше відновити всі необхідні комунікації. На жаль, ворог цілеспрямовано нищив станції, аби люди залишалися без нормального життя в повній блокаді.

Ми все відбудуємо.

Олексій Кулеба, Гуманітарний штаб Київщини 
 ВІЙНА Іванків Буча Бучанський район
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