» » "Треба любити себе і жити" - упізнано жінку з фото
  • Сьогодні, 09:15
  • 171
  • 0
+aA | -Aa 

"Треба любити себе і жити" - упізнано жінку з фото

Автор: Настя Субачева

Від мого серця війна знову відірвала шматок...величезний шматок... і лишила там пустоту і біль, багато болю...

Я одразу відчувала, що це фото боляче відгукнулося мені і не могла зрозуміти чому.
Жінка на цьому фото, яке облетіло Україну, світ, кожну соц.мережу - це моя клієнтка Ірина... яка ходила до мене на уроки макіяжу для себе. Останній урок був 23-го лютого...

Сьогодні я присвячую цей вечір згадці про неймовірну Ірину, яка своєю жагою до життя, силами, енергією та добротою підкорила мене всю.
23.02 на прощання вона обіймала мене і просила берегти здоров’я, казала, яка я чудова людина. Вона була знахаркою, вона відчула мене та мої болі. Як боляче, що я не відчула її біль...

Вона стрибала від радості, бо перший раз за життя у неї заявилась її власна косметика, яку ми їй купили. Щоразу на роботі вона сиділа і відрацьовувала наші уроки так старанно, як ніхто!!! А приходячи знову на урок, розказувала, як її макіяжі оцінили нові прихильники і як прекрасно вона себе почуває зараз!

Вона збиралася на концерт Полякової, завела інстаграм і викладала туди всі свої фантастичні події і радості.
Вона тримала мене за руку і казала: «Доню, я на старості років нарешті зрозуміла найголовніше - треба любити себе і жити для себе! І нарешті я буду жити, як я хочу! Тож і ти живи зараз, як хочеться душі, не для чоловіка, а для себе!»

Я навік запам’ятаю її слова та поради, навік запам’ятаю, що треба цінувати життя і радіти кожній миті - бо життя одне. Вона у моїй душі назавжди...
Ірини, вічна пам’ять вам, янголи з вами. 🙏🏻

Скільки ще моїх знайомих, клієнтів, бучанців має загинути, щоб світ схаменувся???🤬СКІЛЬКИ????
Ми покараємо тих тварин, що зробили це. Ми покараємо всіх. Ми цього не забудемо і не пробачимо.

 ВІЙНА Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Есе: "...без суду. Всіх до раю.."

Есе: "...без суду. Всіх до раю.."

Буча та регіон
Наталя Фаліон - нова пісня. "Він з Бучі, вона з Ірпіня".

Наталя Фаліон - нова пісня. "Він з Бучі, вона з Ірпіня".

Буча та регіон
Роберта Бондар – перша українка в космосі

Роберта Бондар – перша українка в космосі

Молодіжне слово
Сповідь на Різдво Христове

Сповідь на Різдво Христове

Молодіжне слово
Дівчинка і війна

Дівчинка і війна

Молодіжне слово
Відлуння Майдану в наших серцях

Відлуння Майдану в наших серцях

Молодіжне слово
Урок мужності

Урок мужності

Молодіжне слово
Будьмо людьми

Будьмо людьми

Бучанські новини
Що робити, якщо не працює телефон?

Що робити, якщо не працює телефон?

Бучанські новини
До 65-ї річниці ВВВ: Ваш героїзм ніколи молодь не забуде

До 65-ї річниці ВВВ: Ваш героїзм ніколи молодь не забуде

Молодіжне слово
До 65-ї річниці ВВВ: Діалог поколінь

До 65-ї річниці ВВВ: Діалог поколінь

Молодіжне слово
Життя Марії Єгипетської

Життя Марії Єгипетської

новини церкви
Відлуння афганської війни

Відлуння афганської війни

Буча та регіон
Любіть Україну, як сонце

Любіть Україну, як сонце

головна
Рідна школа

Рідна школа

Молодіжне слово
Коментарів: 0
Додати коментар