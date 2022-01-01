"Треба любити себе і жити" - упізнано жінку з фото

Автор: Настя Субачева
Я одразу відчувала, що це фото боляче відгукнулося мені і не могла зрозуміти чому.
Жінка на цьому фото, яке облетіло Україну, світ, кожну соц.мережу - це моя клієнтка Ірина... яка ходила до мене на уроки макіяжу для себе. Останній урок був 23-го лютого...
Сьогодні я присвячую цей вечір згадці про неймовірну Ірину, яка своєю жагою до життя, силами, енергією та добротою підкорила мене всю.
23.02 на прощання вона обіймала мене і просила берегти здоров’я, казала, яка я чудова людина. Вона була знахаркою, вона відчула мене та мої болі. Як боляче, що я не відчула її біль...
Вона стрибала від радості, бо перший раз за життя у неї заявилась її власна косметика, яку ми їй купили. Щоразу на роботі вона сиділа і відрацьовувала наші уроки так старанно, як ніхто!!! А приходячи знову на урок, розказувала, як її макіяжі оцінили нові прихильники і як прекрасно вона себе почуває зараз!
Вона збиралася на концерт Полякової, завела інстаграм і викладала туди всі свої фантастичні події і радості.
Вона тримала мене за руку і казала: «Доню, я на старості років нарешті зрозуміла найголовніше - треба любити себе і жити для себе! І нарешті я буду жити, як я хочу! Тож і ти живи зараз, як хочеться душі, не для чоловіка, а для себе!»
Я навік запам’ятаю її слова та поради, навік запам’ятаю, що треба цінувати життя і радіти кожній миті - бо життя одне. Вона у моїй душі назавжди...
Ірини, вічна пам’ять вам, янголи з вами. 🙏🏻
Скільки ще моїх знайомих, клієнтів, бучанців має загинути, щоб світ схаменувся???🤬СКІЛЬКИ????
Ми покараємо тих тварин, що зробили це. Ми покараємо всіх. Ми цього не забудемо і не пробачимо.
Я одразу відчувала, що це фото боляче відгукнулося мені і не могла зрозуміти чому.
Жінка на цьому фото, яке облетіло Україну, світ, кожну соц.мережу - це моя клієнтка Ірина... яка ходила до мене на уроки макіяжу для себе. Останній урок був 23-го лютого...
Сьогодні я присвячую цей вечір згадці про неймовірну Ірину, яка своєю жагою до життя, силами, енергією та добротою підкорила мене всю.
23.02 на прощання вона обіймала мене і просила берегти здоров’я, казала, яка я чудова людина. Вона була знахаркою, вона відчула мене та мої болі. Як боляче, що я не відчула її біль...
Вона стрибала від радості, бо перший раз за життя у неї заявилась її власна косметика, яку ми їй купили. Щоразу на роботі вона сиділа і відрацьовувала наші уроки так старанно, як ніхто!!! А приходячи знову на урок, розказувала, як її макіяжі оцінили нові прихильники і як прекрасно вона себе почуває зараз!
Вона збиралася на концерт Полякової, завела інстаграм і викладала туди всі свої фантастичні події і радості.
Вона тримала мене за руку і казала: «Доню, я на старості років нарешті зрозуміла найголовніше - треба любити себе і жити для себе! І нарешті я буду жити, як я хочу! Тож і ти живи зараз, як хочеться душі, не для чоловіка, а для себе!»
Я навік запам’ятаю її слова та поради, навік запам’ятаю, що треба цінувати життя і радіти кожній миті - бо життя одне. Вона у моїй душі назавжди...
Ірини, вічна пам’ять вам, янголи з вами. 🙏🏻
Скільки ще моїх знайомих, клієнтів, бучанців має загинути, щоб світ схаменувся???🤬СКІЛЬКИ????
Ми покараємо тих тварин, що зробили це. Ми покараємо всіх. Ми цього не забудемо і не пробачимо.