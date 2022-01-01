Буча: Почався процес впізнання людей по фотографіях

Тарас Шаправський, заступник Бучанського міського голови:
Коротко про основні підсумки сьогоднішнього дня з Бучі!
Почався процес впізнання людей по фотографіях і в call-центр Бучанської громади надходить багато запитань стосовно процедури і подальшого поховання родичів, загиблих у Бучі.
Хочу поінформувати, що всі тіла людей, які знаходимо на вулицях, в житлових будинках і квартирах, після того як їх перевіряють вибухотехніки, ми передаємо в морг Київської обласної лікарні для встановлення причини смерті. Саме там відбувається фіксація злочину та ідентифікація особи.
Бучанська міська рада, спільно з правоохоронними органами також планує ексгумацію поховань, що відбулися за період окупації в Бучі. Будуть взяті зразки ДНК для встановлення осіб, яких не буде опізнано.
Саме завдяки такій ДНК-експертизі родичі зможуть знайти своїх рідних і близьких. Усіх загиблих буде поховано в окремому секторі на Бучанському цвинтарі в індивідуальних похованнях.
Тобто ми застосуємо в Бучі ту саму процедуру, яка була напрацьована для ідентифікації загиблих на Донбасі протягом 2014-2022 років.
Також інформую, що почався процес відновлення життєдіяльності в місті.
Вдалося відновити одну з вишок мобільного зв’язку, по всіх населених пунктах громади розвезена гуманітарна допомога, від завтра запрацюють пункти видачі їжі та ліків.
Ми запрошуємо в Бучу повертатися тих фахівців, які допоможуть відновити знищену інфраструктуру. Водночас кожен, хто бажає повернутися, має бути свідомий, що в місті триває розмінування.
Зокрема, сьогодні знешкоджено вибуховий пристрій у приміщенні поліклініки, на території Бучанської української гімназії – все ще є ризик для життя і здоров‘я. Найближчим часом хочемо повноцінно відновити роботу лікарів та всіх екстрених служб міста.
Запевняю вас, що міська рада робить все від нас залежне, щоб якомога швидше зробити Бучу придатною до життя, щоб кожен з нас міг повернутися в наші оселі.
Коротко про основні підсумки сьогоднішнього дня з Бучі!
Почався процес впізнання людей по фотографіях і в call-центр Бучанської громади надходить багато запитань стосовно процедури і подальшого поховання родичів, загиблих у Бучі.
Хочу поінформувати, що всі тіла людей, які знаходимо на вулицях, в житлових будинках і квартирах, після того як їх перевіряють вибухотехніки, ми передаємо в морг Київської обласної лікарні для встановлення причини смерті. Саме там відбувається фіксація злочину та ідентифікація особи.
Бучанська міська рада, спільно з правоохоронними органами також планує ексгумацію поховань, що відбулися за період окупації в Бучі. Будуть взяті зразки ДНК для встановлення осіб, яких не буде опізнано.
Саме завдяки такій ДНК-експертизі родичі зможуть знайти своїх рідних і близьких. Усіх загиблих буде поховано в окремому секторі на Бучанському цвинтарі в індивідуальних похованнях.
Тобто ми застосуємо в Бучі ту саму процедуру, яка була напрацьована для ідентифікації загиблих на Донбасі протягом 2014-2022 років.
Також інформую, що почався процес відновлення життєдіяльності в місті.
Вдалося відновити одну з вишок мобільного зв’язку, по всіх населених пунктах громади розвезена гуманітарна допомога, від завтра запрацюють пункти видачі їжі та ліків.
Ми запрошуємо в Бучу повертатися тих фахівців, які допоможуть відновити знищену інфраструктуру. Водночас кожен, хто бажає повернутися, має бути свідомий, що в місті триває розмінування.
Зокрема, сьогодні знешкоджено вибуховий пристрій у приміщенні поліклініки, на території Бучанської української гімназії – все ще є ризик для життя і здоров‘я. Найближчим часом хочемо повноцінно відновити роботу лікарів та всіх екстрених служб міста.
Запевняю вас, що міська рада робить все від нас залежне, щоб якомога швидше зробити Бучу придатною до життя, щоб кожен з нас міг повернутися в наші оселі.