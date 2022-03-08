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  • Учора, 20:17
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Ми розпочинаємо період повернення до мирного життя, - Денис Монастирський

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у м. Буча, під час престуру організованого МВС для журналістів провідних українських та іноземних ЗМІ.


«Це відбувається за такою послідовністю. Розмінування — сьогодні ви бачите приклади вибухонебезпечних предметів, які знаходять щодня тисячами. Потім робота з тілами загиблих, фіксація правопорушень, тих воєнних злочинів, які вчинені армією рф. І тільки після цього сюди можуть починати повертатися місцеві жителі», — сказав очільник МВС.

Денис Монастирський також зазначив, що лише за вчорашній день рятувальники виявили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів.
«Це й нерозірвані снаряди та залишки вибухівки та міни-розтяжки. Зокрема, фіксують міни-розтяжки, які є в будинках. Окупанти заходили у квартири, якщо виявляли українську символіку або документи військовослужбовців, то залишали розтяжки, гранати. Тому іде надзвичайно складна і відповідальна робота. За міжнародними стандартами один день активних бойових дій означає місяць розмінування», — сказав міністр.

Міністр внутрішніх справ окремо зупинився на злагодженій роботі ДСНС, ЗСУ, Нацполіції, які наразі максимально згуртовані для якнайшвидшого розмінування територій. А також відмітив велику кількість звернень від волонтерів, які мають попередній досвід розмінування.



 ВІЙНА Буча відеосюжет фотофакт
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