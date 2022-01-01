Бучанська ОТГ: Розпочинають роботу соціально-гуманітарні центри

У гуманітарних центрах Бучанської громади можна отримати:ліки, продукти харчування, газові плити і балони (для мешканців у місцях компактного проживання);Видаватимуться за адресами у Бучі:► Склозавод (амбулаторія загальної практики сімейної медицини та НВК «Берізка»)- дитсадок «Яблунька»- дитсадок «Пролісок»- Бучанська українська гімназія- загальноосвітні школи № 2, №3, № 4.У населених пунктах громади отримати гуманітарну допомогу можна у пунктах:► Бабинці - місцева школа;► Блиставиця - Будинок культури;► Здвижівка - Будинок культури;► Ворзель - школа (район поряд з Уваровським домом);► Гаврилівка - школа;► Луб‘янка - амбулаторія загальної практики сімейної медицини;► Мироцьке - амбулаторія загальної практики сільської медицини;► Синяк- школа.Гуманітарний штаб Бучанської громади продовжує працювати!