Бучанська ОТГ: Розпочинають роботу соціально-гуманітарні центри

ліки, продукти харчування, газові плити і балони (для мешканців у місцях компактного проживання);
Видаватимуться за адресами у Бучі:
► Склозавод (амбулаторія загальної практики сімейної медицини та НВК «Берізка»)
- дитсадок «Яблунька»
- дитсадок «Пролісок»
- Бучанська українська гімназія
- загальноосвітні школи № 2, №3, № 4.
У населених пунктах громади отримати гуманітарну допомогу можна у пунктах:
► Бабинці - місцева школа;
► Блиставиця - Будинок культури;
► Здвижівка - Будинок культури;
► Ворзель - школа (район поряд з Уваровським домом);
► Гаврилівка - школа;
► Луб‘янка - амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
► Мироцьке - амбулаторія загальної практики сільської медицини;
► Синяк- школа.
Гуманітарний штаб Бучанської громади продовжує працювати!