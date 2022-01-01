Наталя Фаліон - нова пісня. "Він з Бучі, вона з Ірпіня".

Уже давно не грала на баяні, а сьогодні взяла його в руки. І не просто так, адже вже кілька днів, як наші ЗСУ зівільнили перкрасні містечка Бучу та Ірпінь.
Ці міста - наша біль. Я неймовірно рада за усіх, хто пережив то пекло і щиро співчуваю родинам, що втратили своїх рідних і близьких.
Але життя триває і тільки кохання робить нас людьми.
Отже нова лірична пісня про справжньє кохання під час війни - "Він з Бучі, вона з Ірпіня"
Ці міста - наша біль. Я неймовірно рада за усіх, хто пережив то пекло і щиро співчуваю родинам, що втратили своїх рідних і близьких.
Але життя триває і тільки кохання робить нас людьми.
Отже нова лірична пісня про справжньє кохання під час війни - "Він з Бучі, вона з Ірпіня"