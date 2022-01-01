» » Наталя Фаліон - нова пісня. "Він з Бучі, вона з Ірпіня".
  • Сьогодні, 20:03
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

Наталя Фаліон - нова пісня. "Він з Бучі, вона з Ірпіня".

Уже давно не грала на баяні, а сьогодні взяла його в руки. І не просто так, адже вже кілька днів, як наші ЗСУ зівільнили перкрасні містечка Бучу та Ірпінь.
Ці міста - наша біль. Я неймовірно рада за усіх, хто пережив то пекло і щиро співчуваю родинам, що втратили своїх рідних і близьких.
Але життя триває і тільки кохання робить нас людьми.
Отже нова лірична пісня про справжньє кохання під час війни - "Він з Бучі, вона з Ірпіня"

 ВІЙНА відеосюжет Буча Ірпінь
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Вечір «Пісня-2010» в Українському гуманітарному інституті

Вечір «Пісня-2010» в Українському гуманітарному інституті

Уваровський дім
В Бучі жінок вітали з 8 березня (відеосюжет)

В Бучі жінок вітали з 8 березня (відеосюжет)

Буча та регіон
Ірпінь : Меру міста підірвали авто..

Ірпінь : Меру міста підірвали авто..

Буча та регіон
Про козаків, калину, карі очі...

Про козаків, калину, карі очі...

Бучанські новини
Хор «Пролісок» вітає з Днем Перемоги

Хор «Пролісок» вітає з Днем Перемоги

Бучанські новини
Пісня "Про Бучу"

Пісня "Про Бучу"

Молодіжне слово
23 серпня: Очільник поліції Київської області проведе зустріч з громадою Ірпіня та приірпіння

23 серпня: Очільник поліції Київської області проведе зустріч з громадою Ірпіня та приірпіння

Буча та регіон
День святого Валентина відсвяткували у Ворзелі

День святого Валентина відсвяткували у Ворзелі

Уваровський дім
Компанія BEST пояснила, чому в ТЦ “Ірпінь Сіті” зник Інтернет

Компанія BEST пояснила, чому в ТЦ “Ірпінь Сіті” зник Інтернет

Буча та регіон
Міська рада: Старі дерева – «жертви» стихії

Міська рада: Старі дерева – «жертви» стихії

ВИКОНКОМ
Світла память Михайленку Миколі Григоровичу

Світла память Михайленку Миколі Григоровичу

Бучанський музей
Вітаємо з Днем народження Тюменцева Михайла Васильовича

Вітаємо з Днем народження Тюменцева Михайла Васильовича

Бучанський музей
Будьмо людьми

Будьмо людьми

Бучанські новини
15 лютого: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Буча та регіон
Акція до дня закоханих від МГО "Заклик"

Акція до дня закоханих від МГО "Заклик"

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар