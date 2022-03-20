Будинок Бучанського міського голови цілеспрямовано зруйновано вщент

Ярослав Добрянський, перший заступник голови Київської обласної ради:
У нас війна! Жорстока і нещадна!..
У такі складні часи маємо об’єднатися, відкидаючи в сторону будь-які непорозуміння у відносинах, розбіжності в політичних вподобаннях, позбутися чварів та забути всеможливі образи.
У цивілізованому суспільстві це є і нормою, і необхідністю, тому що ворог у нас один, і він очевидний - чужинець-окупант!
То ж маємо згуртуватися в цей надзвичайно складний для країни час довкола національної ідеї, порятунку країни і добра, а не довкола чорноти і підлостей, які б'ють не менш болюче від ворожої техніки!
Закликаю зупинитися усіх тих, хто в ці жахливі для України дні грається в політику!
Європейське містечко на Київщині, а віднедавна місто-герой Буча, впродовж місяця перебувало в самісінькому пеклі, де бучанці пережили жахіття, страшніші від тих, що показують лиш у фільмах жахів. Увесь світ побачив наслідки присутності «руского міра», його брудного чобіття, жахливі злочини проти людей, проти українців, які вчинялися російськими нелюдами. На фоні усього цього жахіття деякими особами в Бучі штучно створюється негатив по відношенню до мера Анатолія Федорука.
Так ось, для тих, хто не в курсі, повідомляю, що мер ні на секунду не залишав рідного міста! Зважаючи на ризики для власного життя і наполягання близьких виїхати, він принципово і без обговорень залишився в Бучі.
«Добрі люди» давали «наводки», які орки щодня ретельно відпрацьовували, розшукуючи Бучанського мера. Вщент зруйнували його будинок і територію довкола нього. Усі місця, де тільки міг бути Анатолій Петрович, вони теж «відвідали». Час від часу Федорук виходив на зв’язок із керівництвом КОВА і відповідними службами. Про його місце знаходження в Бучі знали і Головнокомандувач, і належні служби.
Наголошую ще раз: мер Бучу не залишив! Він був постійно в місті і відповідав, будучи в координації, за евакуацію людей з міста, за гуманітарні коридори. До відповідного часу, на скільки це було можливо для власної безпеки, організовував евакуацію людей від приміщення міськради.
Знаю Anatolii Fedoruk вже понад 16 років, а тому з впевненістю можу сказати одне: він не любить і не вміє бігати з відеокамерами і піаритися на чому тільки можливо. Він не вміє і не хоче робити різного роду стріми. Він просто тихо, без пафосу і популізму, робить свою роботу, яку має робити мер славетного міста-героя Буча!!!
Знаю, що мій пост не сподобається Петровичу, але хочу, щоб він знав, що це не лише моя думка, а щирі слова багатьох бучанців, які шанують мера, пишаються ним, його стійкістю, мужністю та витримкою!
Усвідомлюю, що камінці кидають лише у плодові дерева, однак хочу нагадати споконвічне: кинь камінь той, хто не має гріха!
P.S. На провокативні коментарі я не відповідаю і буду банити!