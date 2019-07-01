Спецпризначенці Нацполіції розпочали зачистку міста Буча (відео)

Правоохоронці перевіряють кожен двір та укриття, спілкуються з людьми та надають допомогу місцевим жителям.Містяни, яким довелося пережити жахіття окупації, максимально сприяють правоохоронцям.Поліцейські роблять усе можливе, щоби відновити правопорядок на звільнених територіях, аби місцеві мешканці якнайшвидше змогли повернутися у рідне місто.