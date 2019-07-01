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  • Учора, 22:04
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Спецпризначенці Нацполіції розпочали зачистку міста Буча (відео)

Наразі в місті працюють бійці заведеного полку спеціального призначення Нацполіції «САФАРІ», до складу якого увійшли представники підрозділів поліції особливого призначення, бійці КОРДу і Тор, а також спеціалісти вибухотехнічної служби.
Сьогодні, 2 квітня, у звільненому місті Буча Київської області спецпідрозділи Національної поліції України розпочали зачистку території від диверсантів та пособників російських військ. Спеціалісти вибухотехнічної служби проводять огляд місць військових злочинів рф та вилучають вибухонебезпечні предмети і боєприпаси, що не здетонували.
Правоохоронці перевіряють кожен двір та укриття, спілкуються з людьми та надають допомогу місцевим жителям.
Містяни, яким довелося пережити жахіття окупації, максимально сприяють правоохоронцям.
Поліцейські роблять усе можливе, щоби відновити правопорядок на звільнених територіях, аби місцеві мешканці якнайшвидше змогли повернутися у рідне місто.





Національна поліція України 
 ВІЙНА Буча поліція
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