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Vodafone відновив зв'язок в Романівці та Ірпені завдяки обладнанню Starlink

Вперше в історії України й однією з перших у світі робота частини мережі мобільного оператора організована за допомогою супутникових технологій Starlink.

Оператор Vodafone повідомляє про запуск базової станції поблизу населених пунктів Ірпінь та Романівка в конфігурації 2G та 4G, на якій в якості транспортної мережі використовується комплект обладнання Starlink компанії SpaceX.


Підключення сайту до супутникового інтернету дозволяє забезпечити безперебійну роботу сегменту мережі навіть за відсутності інтернет-доступу через традиційну транспортну мережу під землею. Завдяки такій схемі роботи можна швидко відновлювати мобільний зв'язок на територіях з пошкодженими вузловими комунікаціями.

Наразі це перший випадок в Україні та один з перших в світі, коли робота мережі мобільного оператора резервується через супутниковий зв'язок. З точки зору конвергенції технологій це другий в світі кейс після Японії (де оператор KDDI вже запустив схоже рішення), а з точки зору екстремальних умов – перший в світі.
Starlink ВІЙНА Ірпінь Романівка Буча
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