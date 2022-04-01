У Києві запрацює тимчасовий центр оформлення та видачі паспортних документів

Але натомість ми відкрили тимчасовий центр оформлення та видачі паспортних документів – він працюватиме для вас за адресою:
м.Київ, вул. Анни Ахматової, 13-Е.
Починаючи з 4 квітня 2022 року (понеділок) у цьому центрі буде можливо:
🔹 подати документи для оформлення нової ID-картки або паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
🔹 отримати готові ID-картки або закордонні паспорти, документи для оформлення яких громадяни подавали через центри «Паспортного сервісу» у містах Києві та Вишневому до початку війни. ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ: дана інформація стосується лише тих документів, щодо яких громадяни отримали від нас SMS-повідомлення (повідомлення надсилатимуться, починаючи з 01.04.2022р.).
Графік роботи тимчасового центру:
з понеділка по суботу, з 10:00 до 17:00
Телефони для довідок:
- загальні питання:
+380445978777;
- ТІЛЬКИ щодо отримання готових документів:
+380674470292
+380504725755.
Звертайтеся! Ми працюємо для вас!