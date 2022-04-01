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  • Учора, 23:17
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У Києві запрацює тимчасовий центр оформлення та видачі паспортних документів

В Україні триває війна. Через російську агресію та введення на території нашої держави воєнного стану роботу столичних центрів обслуговування громадян «Паспортний сервіс» довелося зупинити.
Але натомість ми відкрили тимчасовий центр оформлення та видачі паспортних документів – він працюватиме для вас за адресою:
м.Київ, вул. Анни Ахматової, 13-Е.

Починаючи з 4 квітня 2022 року (понеділок) у цьому центрі буде можливо:
🔹 подати документи для оформлення нової ID-картки або паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
🔹 отримати готові ID-картки або закордонні паспорти, документи для оформлення яких громадяни подавали через центри «Паспортного сервісу» у містах Києві та Вишневому до початку війни. ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ: дана інформація стосується лише тих документів, щодо яких громадяни отримали від нас SMS-повідомлення (повідомлення надсилатимуться, починаючи з 01.04.2022р.).

Графік роботи тимчасового центру:
з понеділка по суботу, з 10:00 до 17:00

Телефони для довідок:
- загальні питання:
+380445978777;

- ТІЛЬКИ щодо отримання готових документів:
+380674470292
+380504725755.
Звертайтеся! Ми працюємо для вас!
Державна міграційна служба України 
 ВІЙНА паспорт ЦНАП
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