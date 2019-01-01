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  • Учора, 22:45
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Буча: Доставлено перші гуманітарні вантажі

Дякуємо жителям міст-побратимів, громадам України, волонтерам, небайдужим жителям з усіх куточків країни і світу, які збирали, вантажили, доставляли продукцію!
Фура і бус, запаковані ліками, продуктами, водою, хлібом, одразу після повідомлення Бучанського міського голови Анатолія Федорука про звільнення, вирушили до стаціонарного відділення лікарні.
Уже завтра жителі з навколишніх будинків зможуть приходити сюди, аби взяти необхідне.
‼️Як повідомили з гуманітарного штабу, завтра все необхідне буде доставлятися у мікрорайони Бучі.



Бучанською міською радою придбано майже 1000 газових плит, які днями будуть доставлені в Бучу і слугуватимуть мешканцям Бучанської громади. У мешканців буде можливість приготувати їжу.

Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА Буча
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