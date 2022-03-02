ЗСУ звільнили 28 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині

Всього вийшло 15 сіл і селищ.
Схожими результатами ЗСУ відзначилися і на Сіверському напрямку.
До списку звільнених населених пунктів увійшли Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.
На цьому напрямку українські захисники звільнили від окупантів 13 сіл і селищ.
Разом виходить 28 — рекордний результат для ЗСУ з моменту повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, Росія відводить частину своїх військ з Чернігівщини та Київщини, щоб перекинути їх на Донбас.